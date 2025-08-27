Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Bailarinas tucumanas sueñan con llegar al Teatro Colón y seguir con su formación profesional

Alumnas de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) se presentarán este viernes en el Teatro Alberdi para recaudar fondos y cumplir el sueño de viajar a Buenos Aires.

Hace 1 Hs

El Ballet Juvenil de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) de Tucumán se prepara para una nueva función este viernes en el Teatro Alberdi, con un objetivo claro: recaudar fondos para viajar a Buenos Aires y capacitarse con un maestro del Teatro Colón.

Con edades que oscilan entre los 14 y 15 años, las jóvenes bailarinas viven casi todo el día en la escuela, combinando su formación académica con extensas jornadas de danza que se extienden desde temprano en la mañana hasta entrada la tarde. 

“Vivimos en la escuela y solo visitamos nuestras casas. Por la mañana hacemos materias del secundario y, por la tarde, danza hasta las 18.30”, explicó a LA GACETA Celina, una de las integrantes del ballet.

El proyecto apunta a que las estudiantes puedan perfeccionar su técnica, aprender nuevas coreografías y recorrer el circuito cultural de Buenos Aires. “El maestro va a marcar la coreografía que presentaremos a fin de año en el Teatro San Martín como cierre del Ballet Juvenil”, detalló la profesora a cargo de la coordinación.

Bailarinas tucumanas sueñan con llegar al Teatro Colón y seguir con su formación profesional

Cada una de las bailarinas tiene su propia historia de dedicación y esfuerzo. Pía, otra integrante, comenzó a bailar a los tres años y medio, y destaca que su pasión por la danza la ha acompañado desde pequeña, a pesar de las exigencias físicas y académicas que implica su formación. Mía, por su parte, sueña con vivir de la danza y tener la oportunidad de subir al escenario del Teatro Colón.

El ballet juvenil presentó ya varias funciones en el Teatro Alberdi, y esta será la octava edición. La muestra permite ver un adelanto del trabajo que las jóvenes desarrollan durante todo el año y refleja años de disciplina, esfuerzo y compañerismo.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

Sánchez, sobre Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa”

Sánchez, sobre Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Comentarios