Bailarinas tucumanas sueñan con llegar al Teatro Colón y seguir con su formación profesional

Cada una de las bailarinas tiene su propia historia de dedicación y esfuerzo. Pía, otra integrante, comenzó a bailar a los tres años y medio, y destaca que su pasión por la danza la ha acompañado desde pequeña, a pesar de las exigencias físicas y académicas que implica su formación. Mía, por su parte, sueña con vivir de la danza y tener la oportunidad de subir al escenario del Teatro Colón.