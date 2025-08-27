Bailarinas tucumanas sueñan con llegar al Teatro Colón y seguir con su formación profesional

El Ballet Juvenil de la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) de Tucumán se prepara para una nueva función este viernes en el Teatro Alberdi, con un objetivo claro: recaudar fondos para viajar a Buenos Aires y capacitarse con un maestro del Teatro Colón.
Con edades que oscilan entre los 14 y 15 años, las jóvenes bailarinas viven casi todo el día en la escuela, combinando su formación académica con extensas jornadas de danza que se extienden desde temprano en la mañana hasta entrada la tarde.
“Vivimos en la escuela y solo visitamos nuestras casas. Por la mañana hacemos materias del secundario y, por la tarde, danza hasta las 18.30”, explicó a LA GACETA Celina, una de las integrantes del ballet.
El proyecto apunta a que las estudiantes puedan perfeccionar su técnica, aprender nuevas coreografías y recorrer el circuito cultural de Buenos Aires. “El maestro va a marcar la coreografía que presentaremos a fin de año en el Teatro San Martín como cierre del Ballet Juvenil”, detalló la profesora a cargo de la coordinación.
Cada una de las bailarinas tiene su propia historia de dedicación y esfuerzo. Pía, otra integrante, comenzó a bailar a los tres años y medio, y destaca que su pasión por la danza la ha acompañado desde pequeña, a pesar de las exigencias físicas y académicas que implica su formación. Mía, por su parte, sueña con vivir de la danza y tener la oportunidad de subir al escenario del Teatro Colón.
El ballet juvenil presentó ya varias funciones en el Teatro Alberdi, y esta será la octava edición. La muestra permite ver un adelanto del trabajo que las jóvenes desarrollan durante todo el año y refleja años de disciplina, esfuerzo y compañerismo.