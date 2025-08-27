Con una inversión de U$S 65 millones, el Gobierno inició la obra de alta tensión en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el acto de inicio de la obra de la Línea de Alta Tensión Doble Terna de 132 kV “El Bracho-Villa Quinteros”, proyecto que reforzará el abastecimiento eléctrico en toda la provincia, incluyendo el Gran San Miguel de Tucumán, y beneficiará también al oeste de Catamarca y al sur de Santiago del Estero.
Durante su discurso, Jaldo recordó que las gestiones para esta obra comenzaron en 2010, y destacó la importancia de concretarla en un contexto de desafíos económicos y sociales: “Hemos podido destrabar una obra de quince años para un servicio esencial, como es la energía eléctrica”, afirmó.
La obra consiste en la construcción de 52 kilómetros de línea de alta tensión, que unirá la Estación Transformadora El Bracho, en Cruz Alta, con la Estación Transformadora Villa Quinteros, en Monteros. Además, incluye la construcción de la Estación Transformadora Leales de 30 MVA y 10 km de línea de alta tensión para conectarla con El Bracho.
Jaldo explicó la relevancia de la obra para el desarrollo industrial y la calidad de vida de los tucumanos. “No podemos pedir que se instalen capitales en Tucumán si no le damos la energía básica, el agua, el gas y una mejor calidad de vida”.
Con la nueva línea se beneficiarán 129.574 usuarios directos y un total de 584.000 habitantes, con una inversión de 65 millones de dólares. Ascárate, titular del Ersept, calificó el inicio como “un día histórico para Tucumán y su industria”.
La obra estará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por CODELER y la multinacional china Sinohydro, con un plazo de ejecución estimado en 720 días. Además, permitirá instalar plantas de energía renovable a partir de residuos agrícolas de caña de azúcar, con una potencia inicial estimada de 6 megavatios.
Actualmente, gran parte del Centro y Sur de Tucumán depende de una única línea de 132 kV con más de 65 años de antigüedad, lo que provoca cortes de suministro en temporada de alta demanda. La nueva infraestructura asegurará mayor confiabilidad del servicio para usuarios residenciales e industriales, y permitirá nuevos emprendimientos y desarrollos locales.
