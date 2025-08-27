Con una inversión de U$S 65 millones, el Gobierno inició la obra de alta tensión en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el acto de inicio de la obra de la Línea de Alta Tensión Doble Terna de 132 kV “El Bracho-Villa Quinteros”, proyecto que reforzará el abastecimiento eléctrico en toda la provincia, incluyendo el Gran San Miguel de Tucumán, y beneficiará también al oeste de Catamarca y al sur de Santiago del Estero.