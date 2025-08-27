Secciones
DeportesFútbol

Las lesiones que cambiaron sus carreras: Infante y Tesuri cuentan cómo viven sus recuperaciones en Atlético Tucumán

El defensor y el volante atraviesan distintos procesos de recuperación. Entre la ansiedad, la disciplina y el apoyo familiar, cuentan cómo transitan la etapa más difícil.

SONRIENTES. Tesuri (primero desde la izquierda) e Infante (cuarto) posan junto a Brandán, Ferreira y Maza. SONRIENTES. Tesuri (primero desde la izquierda) e Infante (cuarto) posan junto a Brandán, Ferreira y Maza.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánLiga Profesional de FútbolRenzo TesuriJuan InfanteTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
3

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
4

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
5

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
6

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Más Noticias
Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Adiós a una costumbre: por primera vez en más de medio siglo, la TV Pública no transmitiría el Mundial 2026

Adiós a una costumbre: por primera vez en más de medio siglo, la TV Pública no transmitiría el Mundial 2026

La frase de Lionel Messi que transformó la carrera de un futbolista y lo puso como favorito al Balón de Oro

La frase de Lionel Messi que transformó la carrera de un futbolista y lo puso como favorito al Balón de Oro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Comentarios