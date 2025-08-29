Secciones
EspectáculosGuía para salir

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

Entre el 24 y el 25 de octubre se realizará la tercera edición del acontecimiento con más de 30 stands, charlas, experiencias sensoriales y la competencia nacional de barismo.

HACER EL MEJOR CAFE. Como en 2023, el evento tendrá charlas, stands, música y la competencia de barismo más esperada del país. / ARCHIVO LA GACETA HACER EL MEJOR CAFE. Como en 2023, el evento tendrá charlas, stands, música y la competencia de barismo más esperada del país. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 3 Hs

El café de especialidad ya no es solo una tendencia: es una cultura en expansión. Y Tucumán volverá a ser epicentro de esa movida con la tercera edición de Mejor Café, uno de los encuentros más importantes del país, que se realizará entre el 24 y el 25 de octubre de 2025 en la Sociedad Rural.

En 2022 la cita fue en el Centro Cultural Eugenio Virla y, entre charlas y exposiciones, resultó ganador Nahuel Cari, de Salta. El salto ocurrió en 2023, cuando el acontecimiento reunió a más de 1.500 personas, 17 expositores y concursantes de 15 provincias que compitieron por el título de mejor barista argentino. La ganadora fue Barby Rosselot, de San Juan, y este año ella volverá a defender su título.

Post Instagram

Lo que se viene en Mejor Café 2025

Para 2025 las expectativas son aún más grandes: se espera la presencia de 4.000 asistentes, más de 30 stands de café y marcas del rubro, charlas con referencias nacionales, además de música, arte y experiencias sensoriales.

- Competencia Nacional de Barismo: Tucumán fue pionero en organizar una competencia de este nivel. En 2023 participaron 17 jóvenes de todo el país y en esta edición volverán a medirse los mejores baristas argentinos.

- Charlas y capacitaciones: especialistas y referentes del sector compartirán conocimientos sobre tendencias, innovación y cultura cafetera.

- Más de 30 stands: cafeterías, marcas de insumos, emprendimientos y proyectos de toda la Argentina mostrarán lo mejor del café de especialidad.

- Experiencias culturales: música en directo, arte y propuestas interactivas que harán que las actividades vayan mucho más allá de la taza.

AROMAS, SABORES Y PASIÓN. Mejor Café 2025 reunirá a baristas, cafeterías y marcas de toda la Argentina el 24 y 25 de octubre. / ARCHIVO LA GACETA AROMAS, SABORES Y PASIÓN. Mejor Café 2025 reunirá a baristas, cafeterías y marcas de toda la Argentina el 24 y 25 de octubre. / ARCHIVO LA GACETA

Las entradas ya están disponibles

El encuentro tendrá lugar en el Salón Roca y el Pabellón N°2 de la Sociedad Rural de Tucumán, con ingreso principal por Camino del Perú al 1.050.

Las entradas generales tienen un valor de $ 10.000 y ya se pueden adquirir online en el enlace del perfil de Instagram @eventomejorcafe

Actualmente, la organización está recibiendo propuestas de emprendedores, cafeterías y marcas interesadas en participar con sus stands o publicitar su marca en el evento.

Mejor Café 2025 promete ser más que un evento: será una experiencia cultural y profesional que unirá a toda la comunidad cafetera argentina. Para los jóvenes que sueñan con emprender, aprender o simplemente disfrutar de un buen café, Tucumán se convertirá en octubre en la capital nacional del café de especialidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Teatro en Tucumán: estrenan la ópera Carmen, la tragedia del femicidio

Teatro en Tucumán: estrenan la ópera "Carmen", la tragedia del femicidio

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios