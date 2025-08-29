Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

El café de especialidad ya no es solo una tendencia: es una cultura en expansión. Y Tucumán volverá a ser epicentro de esa movida con la tercera edición de Mejor Café, uno de los encuentros más importantes del país, que se realizará entre el 24 y el 25 de octubre de 2025 en la Sociedad Rural.
En 2022 la cita fue en el Centro Cultural Eugenio Virla y, entre charlas y exposiciones, resultó ganador Nahuel Cari, de Salta. El salto ocurrió en 2023, cuando el acontecimiento reunió a más de 1.500 personas, 17 expositores y concursantes de 15 provincias que compitieron por el título de mejor barista argentino. La ganadora fue Barby Rosselot, de San Juan, y este año ella volverá a defender su título.
Lo que se viene en Mejor Café 2025
Para 2025 las expectativas son aún más grandes: se espera la presencia de 4.000 asistentes, más de 30 stands de café y marcas del rubro, charlas con referencias nacionales, además de música, arte y experiencias sensoriales.
- Competencia Nacional de Barismo: Tucumán fue pionero en organizar una competencia de este nivel. En 2023 participaron 17 jóvenes de todo el país y en esta edición volverán a medirse los mejores baristas argentinos.
- Charlas y capacitaciones: especialistas y referentes del sector compartirán conocimientos sobre tendencias, innovación y cultura cafetera.
- Más de 30 stands: cafeterías, marcas de insumos, emprendimientos y proyectos de toda la Argentina mostrarán lo mejor del café de especialidad.
- Experiencias culturales: música en directo, arte y propuestas interactivas que harán que las actividades vayan mucho más allá de la taza.
Las entradas ya están disponibles
El encuentro tendrá lugar en el Salón Roca y el Pabellón N°2 de la Sociedad Rural de Tucumán, con ingreso principal por Camino del Perú al 1.050.
Las entradas generales tienen un valor de $ 10.000 y ya se pueden adquirir online en el enlace del perfil de Instagram @eventomejorcafe
Actualmente, la organización está recibiendo propuestas de emprendedores, cafeterías y marcas interesadas en participar con sus stands o publicitar su marca en el evento.
Mejor Café 2025 promete ser más que un evento: será una experiencia cultural y profesional que unirá a toda la comunidad cafetera argentina. Para los jóvenes que sueñan con emprender, aprender o simplemente disfrutar de un buen café, Tucumán se convertirá en octubre en la capital nacional del café de especialidad.