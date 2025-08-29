Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

En 2022 la cita fue en el Centro Cultural Eugenio Virla y, entre charlas y exposiciones, resultó ganador Nahuel Cari, de Salta. El salto ocurrió en 2023, cuando el acontecimiento reunió a más de 1.500 personas, 17 expositores y concursantes de 15 provincias que compitieron por el título de mejor barista argentino. La ganadora fue Barby Rosselot, de San Juan, y este año ella volverá a defender su título.