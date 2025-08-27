El mountain bike policial tuvo su estreno solidario en El Cajón

En la previa de la carrera, Fernández y otros efectivos conocieron a Benjamín y Jorge, dos niños de la zona que acompañaban a los ciclistas durante los reconocimientos del circuito con bicicletas viejas y sin frenos. “Vimos la necesidad de hacer algo por ellos. Entre todos los policías juntamos aportes y logramos comprarles una bicicleta a cada uno”, contó.