El mountain bike policial tuvo su estreno solidario en El Cajón

Entre deporte y compromiso social, policías de toda la provincia compitieron en los senderos del Dique El Cajón y realizaron donaciones para la escuela local.

RUTA SOLIDARIA. Policías de distintas jerarquías se sumaron a la primera fecha del campeonato en El Cajón.
Hace 17 Min

Los senderos del Dique El Cajón, en Burruyacú, fueron el escenario de la primera fecha del Campeonato de Mountain Bike Policial, un torneo que combina deporte, fraternidad y compromiso social. Casi 200 efectivos de distintas edades se animaron a la exigente geografía de la zona, en un circuito de 14 kilómetros que se corrió en modalidad competitiva (dos vueltas) y promocional (una vuelta).

La inscripción tuvo un fin benéfico: cada participante entregó un juguete, que será destinado a la escuela de la zona. Además, durante el acto de apertura, la Policía entregó dos bicicletas a niños de bajos recursos del lugar.

La competencia nació en noviembre de 2023, en el marco de los festejos por la semana de la Policía. “Se pensó como una manera de fortalecer la camaradería dentro de la institución, sin distinciones jerárquicas, y también como una forma de ayudar a la comunidad”, explicó el comisario general José Labrín.

El buen recibimiento motivó a darle continuidad al proyecto. Este año, el Comando Superior autorizó un campeonato de tres fechas, cuya final se disputará en noviembre, con invitados de fuerzas de seguridad nacionales y de otras provincias.

El comisario Ezequiel Fernández, designado para coordinar el torneo, remarcó que el objetivo es “promover el deporte dentro de la institución y colaborar con la sociedad”.

En la previa de la carrera, Fernández y otros efectivos conocieron a Benjamín y Jorge, dos niños de la zona que acompañaban a los ciclistas durante los reconocimientos del circuito con bicicletas viejas y sin frenos. “Vimos la necesidad de hacer algo por ellos. Entre todos los policías juntamos aportes y logramos comprarles una bicicleta a cada uno”, contó.

El evento también incluyó un espacio para los más chicos: el “Bike Kids”, que reunió a hijos de policías y a niños de la comunidad. Todos recibieron medallas y un kit con golosinas y jugos.

FUTURO SOBRE PEDALES. Los chicos de la zona y los hijos de policías disfrutaron de la competencia infantil.

Los ganadores

En la clasificación general masculina se impuso el cabo primero Gonzalo Gastón González (categoría Élite), mientras que en la femenina el triunfo fue para la cabo primero Wanda Rodríguez (Élite). La definición del campeonato se conocerá en la tercera fecha.

LOS MEJORES. El cabo primero Gonzalo González y la cabo primero Wanda Rodríguez se impusieron en la clasificación general.

Otro momento destacado lo protagonizó el sargento Antonio Eduardo Rodríguez, quien, pese a haber sufrido la amputación de una pierna, sigue participando de actividades deportivas y fue ovacionado por sus compañeros.

CORRER SIN LÍMITES. Antonio Rodríguez participó del torneo pese a la amputación de una pierna y se llevó el reconocimiento de todos.

La pasión por el mountain bike también llevó a un grupo de ocho efectivos tucumanos a competir en el clásico Trasmontaña, y ya hay 12 policías inscriptos para participar de la Batalla de Tucumán de MTB. Estos antecedentes refuerzan el crecimiento del ciclismo dentro de la institución y la apuesta por consolidarlo como disciplina propia.

La segunda cita del campeonato será en Monteros, mientras que la última está programada en Tafí Viejo, en coincidencia con la semana de la Policía.

