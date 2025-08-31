Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Con más de tres décadas de trayectoria, Erika de Sautu Riestra demuestra que el talento y la pasión no tienen fecha de vencimiento. A sus 58 años, la actriz volvió al centro de la escena con un papel cargado de matices en la serie En el Barro.
Un personaje que genera polémica
Erika interpreta a la doctora Giuliani, un personaje cuestionado por supuestas malas prácticas estéticas. Con su cabello rubio platinado y estética que recuerda a las vedettes de otra época, la doctora se volvió uno de los más comentados de la serie, despertando intriga en la audiencia.
La actriz reconoció que encarnar a esta mujer ambigua, con denuncias y un pasado oscuro, fue un desafío creativo y emocional: “Es un papel complejo que me exigió explorar capas muy profundas del personaje”, comentó en entrevistas recientes.
Una carrera consolidada
La trayectoria de Erika comenzó a principios de los años noventa, con participaciones tanto en teatro como en televisión. A lo largo de los años, supo destacarse incluso en roles secundarios, dejando escenas inolvidables que marcaron su proyección mediática, como la recordada escena junto a Peter Lanzani.
En el Barro, spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega, le permitió a Erika retomar protagonismo y mostrarse nuevamente como figura comentada, tanto por el público como por sus colegas, quienes destacaron su entrega y compromiso en cada escena.
Inspiración para nuevos artistas
Más allá del personaje, Erika subraya que sentirse motivada y elegir proyectos que le interesan es clave para mantenerse vigente: “Llego a esta etapa de mi vida con la posibilidad de decidir qué proyectos quiero. La disciplina y el esfuerzo constante son fundamentales”, afirmó