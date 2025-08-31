Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Erika de Sautu Riestra, a sus 58 años, vuelve a brillar en televisión con su personaje polémico en En el Barro. La actriz interpreta a la doctora Giuliani, un rol ambicioso que despierta intriga y debate entre la audiencia.

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro
Hace 1 Hs

Con más de tres décadas de trayectoria, Erika de Sautu Riestra demuestra que el talento y la pasión no tienen fecha de vencimiento. A sus 58 años, la actriz volvió al centro de la escena con un papel cargado de matices en la serie En el Barro.

Un personaje que genera polémica

Erika interpreta a la doctora Giuliani, un personaje cuestionado por supuestas malas prácticas estéticas. Con su cabello rubio platinado y estética que recuerda a las vedettes de otra época, la doctora se volvió uno de los más comentados de la serie, despertando intriga en la audiencia.

La actriz reconoció que encarnar a esta mujer ambigua, con denuncias y un pasado oscuro, fue un desafío creativo y emocional: “Es un papel complejo que me exigió explorar capas muy profundas del personaje”, comentó en entrevistas recientes.

Erika de Sautu Riestra a los 58: el personaje polémico que conquista en En el Barro

Una carrera consolidada

La trayectoria de Erika comenzó a principios de los años noventa, con participaciones tanto en teatro como en televisión. A lo largo de los años, supo destacarse incluso en roles secundarios, dejando escenas inolvidables que marcaron su proyección mediática, como la recordada escena junto a Peter Lanzani.

En el Barro, spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega, le permitió a Erika retomar protagonismo y mostrarse nuevamente como figura comentada, tanto por el público como por sus colegas, quienes destacaron su entrega y compromiso en cada escena.

Inspiración para nuevos artistas

Más allá del personaje, Erika subraya que sentirse motivada y elegir proyectos que le interesan es clave para mantenerse vigente: “Llego a esta etapa de mi vida con la posibilidad de decidir qué proyectos quiero. La disciplina y el esfuerzo constante son fundamentales”, afirmó


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
2

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
3

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
La desgarradora carta de despedida de Álex García a Verónica Echegui: Seguiré tu hermoso legado

La desgarradora carta de despedida de Álex García a Verónica Echegui: "Seguiré tu hermoso legado"

¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo? el video que encendió las especulaciones

¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos de nuevo? el video que encendió las especulaciones

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios