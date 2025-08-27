Secciones
Agenda de TV de hoy: Messi sumaría minutos en Inter Miami y el programa del US Open

Se completan los playoffs de la Champions y Morón-Gimnasia (M) se ponen al día en la Primera Nacional.

LA 10. Lionel Messi se recupera de una dolencia muscular que lo alejó algunos juegos del equipo de Florida. LA 10. Lionel Messi se recupera de una dolencia muscular que lo alejó algunos juegos del equipo de Florida. FOTO TOMADA DE X.COM/INTERMIAMICF
Hace 1 Hs

La agenda de TV de hoy llega nutrida de eventos deportivos, con el posible regreso de Lionel Messi a las canchas como el principal atractivo. La actividad contempla una nueva jornada del Eurobasket, juegos apasionantes por la segunda ronda del US Open y los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League. 

Agenda de TV y streaming del miércoles 27 de agosto

Eurobasket

10.30: Montenegro-Alemania (DSports)

12: Letonia-Turquia (DSports 2)

14.30: Suecia-Finlandia (DSports)

15.15: Serbia-Estonia (DSports 2)

US Open

12: Jiří Lehečka-Tomás Etcheverry (ESPN 2)

13.40: Cameron Norrie-Francisco Comesaña (ESPN 3)

20: Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz (ESPN 2 / ESPN 3)

UEFA Champions League

Playoffs (Vuelta)

13.45: Qarabag (Aze)-Ferencvaros (Hun) (Disney+)

16: Benfica-Fenerbahce (ESPN)

16: Copenhagen-Basel (Fox Sports 2)

16: Brujas-Rangers (Fox Sports)

Liga de España

16: Celta-Betis (DSports)

Reserva LPF

18.45: River Plate-San Martín SJ (ESPN 4)

MLB (Major League Baseball)

20.30: Philadelphia Phillies-New York Mets (ESPN 5)

Primera Nacional

21.10: Morón-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)

Leagues Cup

Semifinal

21.30: Inter Miami-Orlando City (Apple TV)

23.45: Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders (Apple TV)

