Agenda de TV de hoy: Messi sumaría minutos en Inter Miami y el programa del US Open

La agenda de TV de hoy llega nutrida de eventos deportivos, con el posible regreso de Lionel Messi a las canchas como el principal atractivo. La actividad contempla una nueva jornada del Eurobasket, juegos apasionantes por la segunda ronda del US Open y los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions League.
Agenda de TV y streaming del miércoles 27 de agosto
Eurobasket
10.30: Montenegro-Alemania (DSports)
12: Letonia-Turquia (DSports 2)
14.30: Suecia-Finlandia (DSports)
15.15: Serbia-Estonia (DSports 2)
US Open
12: Jiří Lehečka-Tomás Etcheverry (ESPN 2)
13.40: Cameron Norrie-Francisco Comesaña (ESPN 3)
20: Mattia Bellucci-Carlos Alcaraz (ESPN 2 / ESPN 3)
UEFA Champions League
Playoffs (Vuelta)
13.45: Qarabag (Aze)-Ferencvaros (Hun) (Disney+)
16: Benfica-Fenerbahce (ESPN)
16: Copenhagen-Basel (Fox Sports 2)
16: Brujas-Rangers (Fox Sports)
Liga de España
16: Celta-Betis (DSports)
Reserva LPF
18.45: River Plate-San Martín SJ (ESPN 4)
MLB (Major League Baseball)
20.30: Philadelphia Phillies-New York Mets (ESPN 5)
Primera Nacional
21.10: Morón-Gimnasia de Mendoza (TyC Sports)
Leagues Cup
Semifinal
21.30: Inter Miami-Orlando City (Apple TV)
23.45: Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders (Apple TV)