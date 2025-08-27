¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre?

El Gobierno nacional oficializó los viáticos que recibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos que participen en las elecciones legislativas de octubre de 2025. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinaron los montos que recibirán aquellas personas designadas para las actividades de control y fiscalización en los comicios de octubre.
Se determinó que las autoridades de mesa cobrarán $40.000 y el mismo monto por participar de las capacitaciones. Es decir, en total serán $80.000.
Se busca incentivar la participación en capacitaciones. El pago se realizará mediante opciones presenciales y electrónicas, con un plazo de un año para el cobro. La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino para los pagos, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará el operativo.
El monto más alto será para los delegados tecnológicos, que controlarán la verificación biométrica de identidad en establecimientos de votación: en este caso, el viático alcanzará los $120.000.
Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales
- Autoridades de mesa: $40.000
- Participantes en capacitaciones: $40.000
- Delegados en locales de votación: $80.000
- Delegados judiciales: $40.000
- Delegados tecnológicos: $120.000