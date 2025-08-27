Secciones
Política

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre?

A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinaron los montos que se percibirán durante la jornada de sufragio.

JUNTO A LAS URNAS. Autoridades de mesas durante el sufragio. JUNTO A LAS URNAS. Autoridades de mesas durante el sufragio.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional oficializó los viáticos que recibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos que participen en las elecciones legislativas de octubre de 2025. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinaron los montos que recibirán aquellas personas designadas para las actividades de control y fiscalización en los comicios de octubre.

Se determinó que las autoridades de mesa cobrarán $40.000 y el mismo monto por participar de las capacitaciones. Es decir, en total serán $80.000.

Se busca incentivar la participación en capacitaciones. El pago se realizará mediante opciones presenciales y electrónicas, con un plazo de un año para el cobro. La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino para los pagos, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará el operativo.

El monto más alto será para los delegados tecnológicos, que controlarán la verificación biométrica de identidad en establecimientos de votación: en este caso, el viático alcanzará los $120.000.

El sistema de pago prevé opciones presenciales y electrónicas, con un plazo de un año para cobrar la suma correspondiente. La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios, mientras que la Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo.

Cuánto se cobrará en las elecciones nacionales

- Autoridades de mesa: $40.000

- Participantes en capacitaciones: $40.000

- Delegados en locales de votación: $80.000

- Delegados judiciales: $40.000

- Delegados tecnológicos: $120.000

Temas Buenos AiresElecciones 2025Gobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elecciones de octubre: ya se anotaron más de 2.300 voluntarios en Tucumán para ser autoridades de mesa

Elecciones de octubre: ya se anotaron más de 2.300 voluntarios en Tucumán para ser autoridades de mesa

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

En Diputados, el Gobierno logró blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

En Diputados, el Gobierno logró blindar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
3

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
4

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
5

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?
6

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Más Noticias
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

Guiño de Milei a la droguería Suizo Argentina

Comentarios