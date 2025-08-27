¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre?

El Gobierno nacional oficializó los viáticos que recibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos que participen en las elecciones legislativas de octubre de 2025. A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, se determinaron los montos que recibirán aquellas personas designadas para las actividades de control y fiscalización en los comicios de octubre.