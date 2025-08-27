Test viral: elegí un sol y descubrí cuál es la característica sobresaliente de tu personalidad

El rasgo especial de tu personalidad es ser positivo y buscar siempre la forma de ser mejor. No te desmotivas fácilmente e intentas todo el tiempo defender tu posición o tu punto de vista. Tu vaso, definitivamente, está siempre "medio lleno". El enfoque que le das a tu vida no solo te hace resistente a todo, sino que también te convierte en un excelente amigo que apoya a sus seres queridos en cualquier situación. Sos extrovertido pero, algunas veces, te guardas las cosas para vos mismo, ya que no querés lastimar a nadie. Esto te permite analizar cuidadosamente a las personas a tu alrededor y dejar solo a unos pocos amigos cerca tuyo, los que son verdaderamente buenos.