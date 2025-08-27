El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

Las mañanas seguirán siendo frescas y las tardes cada vez más calurosas, al menos hasta el fin de semana, según lo advierte el pronóstico del tiempo, que para hoy anuncia una temperatura máxima de 26 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 28 °C.
Las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostuvieron que la temperatura mínima fue de 7 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 5 °C. La humedad fue cercana al 70% y la nubosidad del 25 %. La visibilidad llegó a casi los 10 kilómetros y los vientos fueron suaves del noroeste.
A lo largo de la mañana la temperatura subirá drásticamente para llegar al mediodía hasta los 20 °C, sin nubes en el cielo y una humedad cercana al 30%. Los vientos serán suaves del sector sudeste.
Durante la tarde se espera que las condiciones del tiempo se acentúen y que la temperatura alcance una máxima de 26 °C. La humedad sería del 25% y el cielo continuará despejado. Los vientos serán moderados desde el sur.
Hacia la noche el cielo seguirá despejado mientras que la humedad subirá apenas por encima del 50%. La temperatura descenderá al menos 10 °C para promediar los 15 °C. Los vientos soplarán desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
En el pronóstico extendido, el SMN augura condiciones del tiempo similares para el resto de la semana, pero con un leve aumento de la mínima y la máxima. Para mañana se esperan 7 °C y 26°C, mientras que para el viernes la mínima subiría a 10 °C. El sábado por la noche podría ingresar un frente que provocaría lluvias y marcaría un descenso de la temperatura para el domingo.