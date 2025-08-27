Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

La sensación térmica fue de 5 °C. Se espera una tarde calurosa. El pronóstico.

ABRIGO Y SOL. Las temperaturas mínimas subirán a lo largo de la semana y las máximas se mantendrán por encima de los 24 °C. ABRIGO Y SOL. Las temperaturas mínimas subirán a lo largo de la semana y las máximas se mantendrán por encima de los 24 °C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Las mañanas seguirán siendo frescas y las tardes cada vez más calurosas, al menos hasta el fin de semana, según lo advierte el pronóstico del tiempo, que para hoy anuncia una temperatura máxima de 26 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 28 °C.

Las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostuvieron que la temperatura mínima fue de 7 °C, mientras que la sensación térmica llegó a los 5 °C. La humedad fue cercana al 70% y la nubosidad del 25 %. La visibilidad llegó a casi los 10 kilómetros y los vientos fueron suaves del noroeste. 

A lo largo de la mañana la temperatura subirá drásticamente para llegar al mediodía hasta los 20 °C, sin nubes en el cielo y una humedad cercana al 30%. Los vientos serán suaves del sector sudeste. 

Durante la tarde se espera que las condiciones del tiempo se acentúen y que la temperatura alcance una máxima de 26 °C. La humedad sería del 25% y el cielo continuará despejado. Los vientos serán moderados desde el sur. 

Hacia la noche el cielo seguirá despejado mientras que la humedad subirá apenas por encima del 50%. La temperatura descenderá al menos 10 °C para promediar los 15 °C. Los vientos soplarán desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

En el pronóstico extendido, el SMN augura condiciones del tiempo similares para el resto de la semana, pero con un leve aumento de la mínima y la máxima. Para mañana se esperan 7 °C y 26°C, mientras que para el viernes la mínima subiría a 10 °C. El sábado por la noche podría ingresar un frente que provocaría lluvias y marcaría un descenso de la temperatura para el domingo. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario
3

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
4

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”
5

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?
6

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Más Noticias
Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Los argentinos sub-30 dan la espalda a Milei después de ocho meses de gran apoyo

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Comentarios