El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

En el pronóstico extendido, el SMN augura condiciones del tiempo similares para el resto de la semana, pero con un leve aumento de la mínima y la máxima. Para mañana se esperan 7 °C y 26°C, mientras que para el viernes la mínima subiría a 10 °C. El sábado por la noche podría ingresar un frente que provocaría lluvias y marcaría un descenso de la temperatura para el domingo.