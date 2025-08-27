Cartas de lectores: Obras en el Colegio Nacional

Con beneplácito observé el inicio de la reconstrucción de la verja del Colegio Nacional “Bartolomé Mitre” como parte de la restauración y puesta en valor del exterior del edificio. Dicha verja es una estructura que el colegio jamás tendría que haber perdido por múltiples motivos. Siempre consideré esta demolición un acto de barbarie, pese a que esta conducta suele tomarse con el fin de mejorar la calidad del espacio urbano. Es mi deseo que las fotografías del exterior del colegio, que datan de abril de 1914 y de diciembre de 1919, que solicitara al Archivo General de la Nación y que aportara oportunamente hayan sido de utilidad. Ilustran mi carta de lectores publicada el 21 de febrero del año pasado. Esta obra y las que se irán agregando de acuerdo a lo anunciado, serán un sueño cumplido para mí, atento a los lazos afectivos que de toda la vida me unen con esta casa.