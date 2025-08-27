Los corredores seguros en instituciones educativas

En otras ciudades de la provincia también se han instalado sistemas parecidos con cámaras de características similares. La posibilidad de expandir estos sistemas depende tanto de la inversión en infraestructura como de la capacidad de coordinación entre distintos niveles del Estado. La experiencia indica que los dispositivos son más efectivos cuando se insertan en políticas integrales que incluyen patrullaje, alumbrado adecuado y mantenimiento urbano.