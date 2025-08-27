Secciones
LG PlayInformes Especiales

Juan Carlos de Pablo disertó en el Hilton Tucumán

“¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”.

Hace 2 Hs

El economista Juan Carlos de Pablo brindó hoy una conferencia: “¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”. 

La charla tuvo lugar en el Hilton Garden Inn Tucumán (Miguel Lillo 365), organizada por Ricsa, AFB Avales SGR y por la Fundación del Tucumán. A raíz del agotamiento de los cupos, la conferencia fue transmitida, vía streaming, por LA GACETA. 

De Pablo es director del newsletter semanal Contexto. Se desempeña, además, como profesor de Introducción a la Economía en la Universidad de San Andrés y de Política Económica en UCEMA. 

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

Desde hace más de cuatro décadas sigue la política económica argentina, material que vuelca en sus escritos, sus clases y sus conferencias. Licenciado en Economía (UCA), cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa (UCEMA), es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Esta nota es de acceso libre.
Temas TucumánHotel Hilton Garden Inn
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

Amaya confirmó que los vuelos directos de Tucumán a Florianópolis arrancarán en enero, con dos frecuencias semanales

Sánchez, sobre Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa”

Sánchez, sobre Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Comentarios