Secciones
EconomíaNoticias económicas

Juan Carlos de Pablo diserta hoy en el Hilton Tucumán

“¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”

Juan Carlos de Pablo Juan Carlos de Pablo
Hace 2 Hs

El economista Juan Carlos de Pablo brindará hoy una conferencia: “¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”. 

La charla se realizará desde las 19, en el Hilton Garden Inn Tucumán (Miguel Lillo 365). Es organizada por Ricsa, AFB Avales SGR y por la Fundación del Tucumán. A raíz del agotamiento de los cupos, la conferencia será transmitida, vía streaming, por LA GACETA. 

De Pablo es director del newsletter semanal Contexto. Se desempeña, además, como profesor de Introducción a la Economía en la Universidad de San Andrés y de Política Económica en UCEMA. 

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

Juan Carlos De Pablo: “Lo central para el Gobierno es sostener el equilibrio fiscal”

Desde hace más de cuatro décadas sigue la política económica argentina, material que vuelca en sus escritos, sus clases y sus conferencias. Licenciado en Economía (UCA), cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa (UCEMA), es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Temas TucumánHotel Hilton Garden Inn
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

“¿Esta vez será diferente?”, la consigna de laconferencia que dictará Juan Carlos de Pablo

Lo más popular
Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina
1

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT
2

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT

El posting zero se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales
3

El "posting zero" se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo
4

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles
5

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa
6

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa

Más Noticias
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El gobierno de Javier Milei sube los encajes para sacar los pesos de la calle

El gobierno de Javier Milei sube los encajes para sacar los pesos de la calle

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios