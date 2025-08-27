Juan Carlos de Pablo diserta hoy en el Hilton Tucumán

El economista Juan Carlos de Pablo brindará hoy una conferencia: “¿Esta vez será diferente? Política y Economía de aquí en más”.
La charla se realizará desde las 19, en el Hilton Garden Inn Tucumán (Miguel Lillo 365). Es organizada por Ricsa, AFB Avales SGR y por la Fundación del Tucumán. A raíz del agotamiento de los cupos, la conferencia será transmitida, vía streaming, por LA GACETA.
De Pablo es director del newsletter semanal Contexto. Se desempeña, además, como profesor de Introducción a la Economía en la Universidad de San Andrés y de Política Económica en UCEMA.
Desde hace más de cuatro décadas sigue la política económica argentina, material que vuelca en sus escritos, sus clases y sus conferencias. Licenciado en Economía (UCA), cursó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Doctor Honoris Causa (UCEMA), es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.