¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

En el Santoral se destacan figuras vinculadas al martirio, la vida monástica y la caridad.

Hace 6 Hs

Como cada día, el calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda a santos y beatos que dejaron un legado de fe, entrega y testimonio cristiano. En esta fecha, destacan figuras vinculadas al martirio, la vida monástica y la caridad.

Santos y beatos del 31 de agosto

San Ramón Nonato: patrono de las embarazadas, parturientas y recién nacidos. Nació en el siglo XIII en Cataluña y recibió el nombre “Nonato” por haber sido extraído del vientre de su madre fallecida. Fue cardenal de la Iglesia y se destacó por su dedicación a liberar esclavos en África.

San Aristides de Atenas: filósofo cristiano del siglo II, conocido por su Apología, una de las primeras defensas de la fe cristiana ante el emperador Adriano.

San Paulino de Tréveris: obispo del siglo IV que sufrió el exilio por mantenerse fiel a la doctrina contra el arrianismo.

Beato Andrés Dotti: dominico italiano del siglo XIII, recordado por su vida de oración y penitencia.

Otros santos del día: San José de Arimatea, venerado en algunas tradiciones como el discípulo que sepultó a Jesús, y San Aidan de Lindisfarne, misionero irlandés que evangelizó el norte de Inglaterra en el siglo VII.

Reflexión del santoral de hoy

El santoral del 31 de agosto invita a reflexionar sobre la fe como compromiso de servicio, valentía y esperanza. San Ramón Nonato, en particular, es invocado por quienes esperan un hijo o atraviesan un embarazo, siendo un símbolo de protección y confianza en la vida.

Celebraciones y devoción popular

En varios lugares de España y América Latina se celebran fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato, con procesiones, misas y oraciones especiales. Muchos fieles también rezan hoy pidiendo su intercesión por las madres y los niños recién nacidos.

