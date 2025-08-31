¿Qué santos se celebran este 31 de agosto?

Santos y beatos del 31 de agosto

San Ramón Nonato: patrono de las embarazadas, parturientas y recién nacidos. Nació en el siglo XIII en Cataluña y recibió el nombre “Nonato” por haber sido extraído del vientre de su madre fallecida. Fue cardenal de la Iglesia y se destacó por su dedicación a liberar esclavos en África.