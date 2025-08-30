Secciones
Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy

Destacan figuras vinculadas a la vida monástica y al testimonio martirial.

Santoral del 30 de agosto: qué santos y beatos que se celebran hoy
Hace 1 Hs

El calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda en esta fecha a varios santos y beatos que dejaron huella por su fe, entrega y servicio. Entre ellos, destacan figuras vinculadas a la vida monástica y al testimonio martirial.

Santos y beatos del 30 de agosto

San Pamaquio: senador romano del siglo IV que, tras la muerte de su esposa, dedicó su vida a la oración, la caridad y la ayuda a los pobres, en especial a los enfermos. Fue amigo cercano de San Jerónimo.

San Félix y San Adauto, mártires: sufrieron persecución y dieron su vida por la fe en Roma, hacia el año 303, durante el gobierno del emperador Diocleciano.

Beato Alfredo Ildefonso Schuster: cardenal y arzobispo de Milán en el siglo XX, reconocido por su profunda espiritualidad, su compromiso pastoral y su defensa de la dignidad humana en tiempos difíciles.

Otros santos del día: San Bononio, monje del siglo XI; San Fantino el Joven, anacoreta italiano; y beatos mártires de la persecución religiosa en diversos países.

Reflexión del santoral de hoy

El 30 de agosto es un día que recuerda la importancia del servicio desinteresado, la fortaleza en la fe y el testimonio de caridad. Las figuras de este santoral invitan a renovar el compromiso cristiano en la vida cotidiana.

¿Cómo se celebra el santoral del 30 de agosto?

Las comunidades católicas conmemoran a los santos del día con misas, oraciones y actividades de reflexión. Además, muchos fieles que llevan sus nombres celebran hoy su onomástico.

