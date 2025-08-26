Secciones
El futuro es en bici: Tucumán será sede del 7º Foro Argentino de la Bicicleta

La elección de Tucumán no es casual: la provincia registra más de 8.600 viajes diarios en bicicleta, según relevamientos de Meta Bici, pero enfrenta un importante déficit de infraestructura ciclo-inclusiva.

Hace 1 Hs

San Miguel de Tucumán recibirá los días 5, 6 y 7 de septiembre la Séptima Edición del Foro Argentino de la Bicicleta (FAB), el evento más importante del país sobre movilidad activa y cultura ciclista. Bajo el lema “El futuro es en bici”, la convocatoria será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Tucumán, capital del ciclismo de montaña

Organizado por la asociación civil Meta Bici y coorganizado por la Red Argentina en Bici, el encuentro reunirá a ciclistas, activistas, especialistas, autoridades y organizaciones de todo el país. Durante tres jornadas se debatirá sobre la bicicleta como herramienta de transformación urbana, social y ambiental.

La elección de Tucumán no es casual: la provincia registra más de 8.600 viajes diarios en bicicleta, según relevamientos de Meta Bici, pero enfrenta un importante déficit de infraestructura ciclo-inclusiva. Por eso, la edición 2025 busca impulsar políticas públicas que prioricen la movilidad segura y sustentable.

Actividades del Foro Argentino de la Bicicleta 2025

El evento tendrá lugar en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1545) e incluirá:

Mesas de debate y disertaciones sobre urbanismo, género, salud e inclusión.

Talleres prácticos y ferias con experiencias locales e internacionales.

Recorridos en bicicleta por la ciudad para visibilizar la necesidad de infraestructura adecuada.

Actividades para las infancias, con juegos y propuestas educativas.

Espacios de intercambio sobre la economía de la bicicleta y la sostenibilidad ambiental.

Un evento con impacto federal

El FAB ya tuvo ediciones anteriores en Santa Fe, Santa Rosa, Salta, Gualeguaychú, Mar del Plata y CABA, donde fue declarado de interés municipal, provincial y nacional. Ahora, Tucumán se suma como anfitriona para seguir fortaleciendo la red de cambio que promueve la movilidad activa en todo el país.

Invitación abierta

La organización convoca a medios, instituciones, organizaciones sociales, empresas y a toda la comunidad a participar en el Foro. La propuesta busca no solo visibilizar las demandas de quienes pedalean todos los días, sino también destacar los aportes de la bicicleta como aliada del futuro urbano y ambiental.

