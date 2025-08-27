Secciones
Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Hoy es el Día de la Radiodifusión en la Argentina, entre otros eventos asociados a la fecha.

La primera transmisión de radio en la Argentina. La primera transmisión de radio en la Argentina.
Hace 5 Hs

Las efemérides del 27 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se celebra un nuevo Día de la Radiodifusión en la Argentina.

La fecha conmemora la primera transmisión radial masiva en nuestro país y el mundo entero, una histórica noche de 1920 protagonizada por Enrique Telémaco Susini y compañía, quienes posteriormente fueron llamados Los locos de la azotea. Se trataba de un grupo de jóvenes pioneros, en lo que estaban, además de Susini, de 25 años, César Guerrico, de 22, Luis Romero Carranza, de la misma edad, y Miguel Mujica, de 18. El cuarteto instaló una antena en la terraza del Teatro Coliseo (de ahí su apodo) y lograron transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner, dirigida por Felix von Weingarten. Se estima que esta primera emisión radial tuvo una audiencia de unos 50 oyentes. A la noche siguiente se volvió a transmitir la misma ópera y se sumó Aída e Iris. A partir de entonces, surgió en el país un nuevo medio masivo de comunicación.

Efemérides: ¿qué pasó un 27 de agosto?

1635 – Muere el dramaturgo español Lope de Vega.

1770 – Nace el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

1859 – El empresario estadounidense George Bissell y el explorador Edwin Drake logran extraer petróleo con una plataforma de perforación en un yacimiento vecino a la ciudad de Titusville (Pennsylvania, EEUU), el primer pozo petrolífero del mundo.

1883 – Hace erupción el volcán Krakatoa. Las vibraciones fueron registradas en todo el mundo y en sus proximidades se hizo de noche por dos días y medio.

1870 – Nace el poeta mexicano Amado Nervo.

Día de la Radiodifusión: por qué se celebra en Argentina cada 27 de agosto

Día de la Radiodifusión: por qué se celebra en Argentina cada 27 de agosto

1890 – Nace el fotógrafo surrealista estadounidense Man Ray.

1920 – Los locos de la azotea, el grupo integrado por Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, realizan la primera transmisión radiofónica del país, la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo.

1967 – Muere Brian Epstein, manager de los Beatles.

1972 – El presidente Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos.

1979 – Nace el actor estadounidense Aaron Paul.

1990 – Muere el guitarrista de blues Steve Ray Vaughan, considerado uno de los mejores de la historia.

1991 – Fallece el deportista y actor argentino Martín Karadagian.

1994 – Muere Roberto “Polaco” Goyeneche, popular cantante de tangos.

1994 – Muere la cantante de tangos Beba Bidart, también actriz y bailarina argentina.

2011 – El huracán Irene golpea la costa este de los Estados Unidos, mata a 47 personas y causa daños estimados en 15.600 millones de dólares.

2012 – Muere la actriz española Aurora Bautista.

2018 – El escolta Emanuel Ginóbili, el mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos y figura del San Antonio Spurs estadounidense, anuncia su retiro al cabo de 23 años de carrera.

2022 – Muere Edmond Fischer, premio Nobel de Fisiología.

