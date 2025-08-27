Efemérides del 27 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

La fecha conmemora la primera transmisión radial masiva en nuestro país y el mundo entero, una histórica noche de 1920 protagonizada por Enrique Telémaco Susini y compañía, quienes posteriormente fueron llamados Los locos de la azotea. Se trataba de un grupo de jóvenes pioneros, en lo que estaban, además de Susini, de 25 años, César Guerrico, de 22, Luis Romero Carranza, de la misma edad, y Miguel Mujica, de 18. El cuarteto instaló una antena en la terraza del Teatro Coliseo (de ahí su apodo) y lograron transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner, dirigida por Felix von Weingarten. Se estima que esta primera emisión radial tuvo una audiencia de unos 50 oyentes. A la noche siguiente se volvió a transmitir la misma ópera y se sumó Aída e Iris. A partir de entonces, surgió en el país un nuevo medio masivo de comunicación.