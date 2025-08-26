Secciones
Solana Sierra no pudo con la experiencia de Sorana Cirstea y se despidió en la primera ronda del US Open

La marplatense de 19 años tuvo un arranque parejo, pero terminó cediendo con claridad en su debut en el último Grand Slam del año.

RÁPIDO ADIÓS. Solana Sierra no pudo con la rumana Sorana Cirstea y quedó eliminada en la primera ronda del US Open.
Hace 4 Hs

El sueño de Solana Sierra en el US Open se terminó demasiado pronto. La única representante argentina en el cuadro femenino quedó eliminada en la primera ronda tras caer por 7-5 y 6-0 frente a la rumana Sorana Cirstea, número 71 del ranking mundial y reciente campeona del WTA 250 de Cleveland.

El inicio fue alentador: Sierra, ubicada en el puesto 74 de la WTA y que llegaba de su mejor actuación en Wimbledon, respondió con solidez desde el saque y se mantuvo firme en los intercambios. Sin embargo, en el cierre del primer set la experiencia de la rumana marcó la diferencia, aprovechó una oportunidad de quiebre y se quedó con el parcial.

En el segundo, la historia cambió por completo. Cirstea impuso autoridad desde el arranque, quebró rápido y dejó sin reacción a la marplatense, que ya no pudo sostener el ritmo. Con un 6-0 contundente, selló el triunfo en apenas una hora y doce minutos.

Pese a la derrota, Sierra no perderá puntos en el ranking porque volvió a quedar eliminada en la misma instancia que el año pasado, aunque deberá estar atenta a lo que hagan sus perseguidoras. Ahora, sus próximos pasos podrían estar en la gira latinoamericana de septiembre, con torneos en San Pablo (WTA 250) y Guadalajara (WTA 500).

Estados Unidos de AméricaAbierto de los Estados UnidosFederación Internacional de TenisEstados UnidosSolana Sierra
