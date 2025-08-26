Solana Sierra no pudo con la experiencia de Sorana Cirstea y se despidió en la primera ronda del US Open

El inicio fue alentador: Sierra, ubicada en el puesto 74 de la WTA y que llegaba de su mejor actuación en Wimbledon, respondió con solidez desde el saque y se mantuvo firme en los intercambios. Sin embargo, en el cierre del primer set la experiencia de la rumana marcó la diferencia, aprovechó una oportunidad de quiebre y se quedó con el parcial.