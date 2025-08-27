Secciones
Contenido patrocinado

Candy Viajes lanza su tienda digital y marca un hito en el turismo del NOA

La histórica agencia tucumana se convierte en pionera en ventas online en la región.

Hace 6 Hs

Con 25 años de trayectoria en el rubro turístico, Candy Viajes da un paso decisivo hacia el futuro. La reconocida agencia tucumana presentó oficialmente su nueva plataforma de ecommerce, Candy Online, convirtiéndose en la única agencia del NOA con tienda digital propia para la venta directa de viajes y paquetes turísticos.

El lanzamiento de Candy Online coincide estratégicamente con el Travel Sale, el evento nacional de ofertas en formato digital. En este marco, la empresa ofrece promociones exclusivas disponibles únicamente a través de su web oficial, apuntando a un público cada vez más habituado a realizar sus compras de manera remota y ágil.

“Queremos que nuestros clientes tengan la comodidad de comprar en un clic, pero con la confianza de siempre”, señaló Guillermo Maza, fundador y director de la empresa.

A diferencia de muchas agencias tradicionales que comercializan sus productos a través de plataformas externas, Candy Viajes apuesta por una estructura de ecommerce 100% propia, diseñada específicamente para atender las necesidades y preferencias de los viajeros del norte argentino.

“Esta plataforma nos permite mantener el vínculo directo con el cliente, mejorar la experiencia de compra y ofrecer promociones pensadas especialmente para quienes nos eligen desde el NOA”, explicó Maza.

La nueva tienda digital permite reservar viajes, elegir formas de pago, acceder a descuentos especiales y comunicarse con el equipo de asesores, todo desde el mismo portal: www.candyviajes.com.ar. Además, cuenta con opciones de financiamiento, como 6 cuotas sin interés, disponibles para productos seleccionados.

Con esta transformación, Candy Viajes no solo se suma a la tendencia global de digitalización, sino que también posiciona a la región como referente en innovación dentro del turismo nacional.

“Somos una empresa que nació en Tucumán y sigue apostando al crecimiento regional con una mirada moderna, sin perder el trato personalizado que nos caracteriza”, concluyó Guillermo Maza.

Esta nota es de acceso libre.
