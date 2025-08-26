Secciones
Esta noche, en "Panorama Tucumano": pobreza, el gran problema de Argentina

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Hace 1 Hs

La pobreza en Argentina será el tema central de esta noche en Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Tucumán Buenos Aires Panorama tucumano República Argentina Inflación Luis Caputo Crisis económica Federico van Mameren
