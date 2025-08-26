Secciones
Seguridad

Alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando en Entre Ríos

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y el video se viralizó en redes sociales.

Alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando en Entre Ríos
Hace 3 Hs

Una docente del profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” fue denunciada luego de que sus propias alumnas la filmaran robando dinero de sus bolsos dentro del aula. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y el video se viralizó en redes sociales.

Cómo descubrieron a la profesora robando

Según informaron fuentes policiales, dos estudiantes de quinto año venían notando la desaparición de dinero desde hacía meses. Ante la sospecha, decidieron colocar un celular oculto apuntando hacia sus carteras para registrar lo que ocurría en los recreos.

El jefe de Policía de Victoria, Martín Tello, detalló: “Cuando revisaron las imágenes, se percataron de que la profesora que dictaba la clase era quien revisaba sus bolsos y sustraía dinero”.

Tras la confirmación, las jóvenes radicaron la denuncia y entregaron el material fílmico a la Justicia.

La investigación judicial

El fiscal Jorge Gamal Taleb quedó a cargo de la causa. La docente fue imputada y será indagada en las próximas horas.

De acuerdo con los testimonios de otros alumnos, la mujer aprovechaba los recreos para revisar las pertenencias y, si algún estudiante permanecía en el aula, lo enviaba a Secretaría con alguna excusa para quedarse sola.

El comunicado de la escuela

La Escuela Normal de Victoria emitió un comunicado oficial en el que informó que se adoptaron de inmediato las medidas disciplinarias correspondientes y que el hecho es considerado “aislado”, aclarando que no representa la labor cotidiana de los docentes de la institución.

Otro caso reciente de una docente condenada

El caso de Victoria se suma a otro episodio que generó repercusión este año en la provincia de Santa Fe. Allí, una terapeuta fue condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitada para ejercer la docencia tras abandonar a tres niños —dos con autismo y uno con Síndrome de Down— encerrados en una ludoteca de San Lorenzo.

Temas Entre RíosSíndrome de Down
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD
1

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
2

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
3

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
5

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei
6

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Más Noticias
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Tragedia en Alberdi: un niño murió atropellado por un camión cañero en la ruta 38

Tragedia en Alberdi: un niño murió atropellado por un camión cañero en la ruta 38

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

El exabrupto de Lali Espósito que descolocó a todos en La Voz: ¿qué dijo?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios