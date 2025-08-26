Alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando en Entre Ríos

Otro caso reciente de una docente condenada

El caso de Victoria se suma a otro episodio que generó repercusión este año en la provincia de Santa Fe. Allí, una terapeuta fue condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitada para ejercer la docencia tras abandonar a tres niños —dos con autismo y uno con Síndrome de Down— encerrados en una ludoteca de San Lorenzo.