Alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando en Entre Ríos

Una docente del profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” fue denunciada luego de que sus propias alumnas la filmaran robando dinero de sus bolsos dentro del aula. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y el video se viralizó en redes sociales.
Cómo descubrieron a la profesora robando
Según informaron fuentes policiales, dos estudiantes de quinto año venían notando la desaparición de dinero desde hacía meses. Ante la sospecha, decidieron colocar un celular oculto apuntando hacia sus carteras para registrar lo que ocurría en los recreos.
El jefe de Policía de Victoria, Martín Tello, detalló: “Cuando revisaron las imágenes, se percataron de que la profesora que dictaba la clase era quien revisaba sus bolsos y sustraía dinero”.
Tras la confirmación, las jóvenes radicaron la denuncia y entregaron el material fílmico a la Justicia.
La investigación judicial
El fiscal Jorge Gamal Taleb quedó a cargo de la causa. La docente fue imputada y será indagada en las próximas horas.
De acuerdo con los testimonios de otros alumnos, la mujer aprovechaba los recreos para revisar las pertenencias y, si algún estudiante permanecía en el aula, lo enviaba a Secretaría con alguna excusa para quedarse sola.
El comunicado de la escuela
La Escuela Normal de Victoria emitió un comunicado oficial en el que informó que se adoptaron de inmediato las medidas disciplinarias correspondientes y que el hecho es considerado “aislado”, aclarando que no representa la labor cotidiana de los docentes de la institución.
Otro caso reciente de una docente condenada
El caso de Victoria se suma a otro episodio que generó repercusión este año en la provincia de Santa Fe. Allí, una terapeuta fue condenada a dos años de prisión en suspenso e inhabilitada para ejercer la docencia tras abandonar a tres niños —dos con autismo y uno con Síndrome de Down— encerrados en una ludoteca de San Lorenzo.