Incendio de pastizales y cañaverales en Río Colorado: una denuncia telefónica evitó que el fuego alcanzara viviendas del barrio 20 de Junio

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes 26 de agosto en la localidad de Río Colorado, luego de que un incendio de pastizales y cañaverales pusiera en riesgo a vecinos de la zona.
El incendio amenazó a los barrios 20 de Junio y 9 de Julio
Las llamas comenzaron en la zona rural y se propagaron rápidamente debido a las condiciones climáticas. El barrio 20 de Junio fue el más afectado por la cercanía del fuego, lo que generó gran preocupación entre los vecinos.
Gracias a una denuncia telefónica realizada por la comunidad, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Personal de Bomberos de Bella Vista, efectivos de la Policía de Río Colorado y miembros del ECIF del Ministerio Fiscal acudieron al lugar y desplegaron las primeras tareas de sofocación.
A pesar de los esfuerzos, el incendio avanzó hacia otros sectores, alcanzando también el barrio 9 de Julio y afectando en total unas 100 hectáreas de cañaverales y pastizales.
Bomberos evitaron que el fuego llegue a las viviendas
El rápido accionar de los equipos de emergencia permitió que las llamas no alcanzaran las casas, resguardando la seguridad de los vecinos. “Si no hubiese sido por la denuncia inmediata, las consecuencias hubieran sido mucho más graves”, destacaron fuentes del operativo.
Investigación y delito ambiental
Hasta el momento no se registraron aprehendidos, aunque ya fueron identificados el propietario de las tierras y los arrendatarios. Desde el Ministerio Fiscal recordaron que la quema de pastizales y cañaverales es un delito ambiental sancionado por la legislación vigente.
Asimismo, insistieron en la importancia de que la comunidad colabore denunciando este tipo de hechos. Para ello se encuentra habilitada la línea telefónica 381 319 5131, donde cada aviso resulta clave para prevenir daños mayores y proteger a la población.