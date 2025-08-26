Concepción: robó en una vivienda y la atraparon al intentar comprar con la tarjeta de la víctima

Según la investigación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, dirigida por Héctor Fabián Assad, la acusada actuó con premeditación. Todo comenzó a las 17.30, cuando observó a una vecina que, al salir de su domicilio de la calle Yapeyú, dejó las llaves escondidas cerca de la puerta de acceso. La sospechosa aprovechó la situación, ingresó a la casa y sustrajo una cartera con dinero en efectivo y documentación personal.