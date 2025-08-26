Le disparó 17 veces a un hombre para cobrarle una deuda y lo capturaron dos meses después

Un violento episodio que conmocionó a la capital tucumana en junio pasado tuvo un nuevo capítulo esta semana: Cristian Osvaldo Artaza, de 28 años, fue capturado después de permanecer prófugo durante más de dos meses. Está acusado de haber disparado 17 veces contra un hombre de 34 años por una deuda de apenas $7.000, hiriéndolo de gravedad en la pierna derecha.
El hecho ocurrió el 9 de junio, alrededor de las 16, en el barrio Costanera Norte. Según la investigación de la Unidad Fiscal Criminal, dirigida por Mariano Fernández, la víctima se dirigía a la casa de su hermana cuando fue abordada por Artaza y otro sujeto que circulaban en una motocicleta de 110cc.
Tras reclamarle la devolución del dinero, el cómplice le entregó un arma de fuego a Artaza, quien abrió fuego sin piedad: 17 disparos, varios de los cuales impactaron en la puerta de la vivienda de la hermana del hombre. Uno de los proyectiles alcanzó la pierna derecha de la víctima, provocándole fractura expuesta de peroné.
Los agresores huyeron de inmediato, mientras el herido era auxiliado.
La auxiliar fiscal Valeria Jorge informó que Artaza tenía orden de detención desde el 11 de junio. Tras no hallarlo en varios allanamientos, el 17 de ese mes se declaró su rebeldía y captura. Finalmente, este domingo 24 de agosto, fue arrestado en inmediaciones de su domicilio en el barrio El Palomar, en Banda del Río Salí.
Prisión preventiva
Durante la audiencia celebrada este martes la Fiscalía formalizó la investigación, imputó a Artaza y solicitó medidas de coerción. El juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó su prisión preventiva por 10 días, disponiendo su traslado a un complejo penitenciario.
“Se trata de un hecho grave cometido con un arma de fuego, con la cual se efectuaron 17 disparos hacia la víctima, quien por suerte no sufrió peores consecuencias. Es un hecho realmente violento en el que se reclamaba la suma de $7.000”, destacó Jorge.
El imputado enfrentará cargos como presunto autor del delito de lesiones dolosas graves agravadas por el uso de arma de fuego.