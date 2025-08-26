Secciones
Tierra del Fuego: Mirgor suspende a 360 trabajadores por la caída de ventas de celulares

La medida afectará a tres plantas y se extenderá hasta diciembre.

Hace 11 Min

El grupo industrial Mirgor acordó suspender a 360 empleados de los 2.000 que tiene en sus tres principales plantas de Tierra del Fuego, en un esquema de suspensiones rotativas que permitirá interrumpir la actividad laboral hasta cinco días al mes hasta diciembre.

La decisión se enmarca en la fuerte caída en la venta de celulares nacionales y en la rebaja de aranceles a los equipos importados, medida que redujo la tasa del 16% al 8% en mayo y prevé su eliminación total a partir de enero de 2026.

Qué plantas de Mirgor serán afectadas

La medida impactará en las fábricas IATEC, Famar y Brightstar, responsables del ensamble de celulares y dispositivos electrónicos en la isla.

El plan contempla que el personal permanente, contratado y bajo la modalidad de Prestación Permanente Discontinua (PPD) podrá ser suspendido una semana por mes hasta fin de año.

Durante esos períodos, los trabajadores cobrarán el 50% de su salario en carácter no remunerativo, buscando reducir el impacto en los ingresos.

Acuerdo con gremios para evitar despidos

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (Asimra) confirmaron que el acuerdo con Mirgor busca sostener los puestos de trabajo en un contexto de desplome de la demanda.

“Alrededor de 500 trabajadores no prestarían tareas en la producción de celulares una semana cada mes”, explicaron delegados sindicales.

De esta manera, la compañía desistió de la alternativa de despedir a 200 operarios, opción que había estado sobre la mesa en un primer momento.

Por qué se suspenden trabajadores en Tierra del Fuego

La medida responde al impacto del decreto 333/2025, que redujo los aranceles de importación de celulares y otros productos electrónicos, aumentando la competitividad de los equipos importados frente a los ensamblados bajo el régimen de promoción industrial fueguino.

Según especialistas del sector, la eliminación total de aranceles en 2026 podría poner en riesgo más de 7.000 empleos directos en la isla.

Producción de autopartes y televisores, sin cambios

Las demás plantas de Mirgor, dedicadas a la producción de autopartes y televisores, continuarán operando con normalidad.

Con esta estrategia, la compañía busca ajustar su nivel de producción a la demanda del mercado sin recurrir a despidos masivos, en un contexto de incertidumbre para la industria tecnológica argentina.

