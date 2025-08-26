Muertes de bebés en Córdoba: la Cámara rechazó planteo de nulidad de la defensa de Brenda Agüero

Qué dijo Melina Soria a Perfil CÓRDOBA durante la entrevista

También cotejó lo que respondió a este medio durante la entrevista. Soria mencionó haberse atendido en el Hospital Materno Neonatal durante su embarazo y haber dejado de ir por miedo. Sobre este punto, los jueces señalaron que no existe contradicción con sus declaraciones iniciales. El hospital es parte del sistema de salud pública, y ella se había declarado usuaria.