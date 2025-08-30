Secciones
Actualidad

Cómo hacer un limpiador infalible con vinagre y limón: limpia casi todas las superficies

Este preparado no solo combate la grasa, sino que también se presenta como una opción ecológica para quienes prefieren métodos sostenibles.

Hace 1 Hs

El vinagre y las cáscaras de limón son aliados versátiles que pueden usarse tanto en la cocina como en la limpieza del hogar. Al mezclarlos se obtiene un limpiador casero económico, natural y muy eficaz. Este preparado no solo combate la grasa, sino que también se presenta como una opción ecológica para quienes prefieren métodos sostenibles.

Las cáscaras de limón aportan aceites esenciales con propiedades desengrasantes y disolventes, ideales para remover la suciedad difícil. El vinagre blanco, gracias a su ácido acético, elimina bacterias, hongos y sarro de distintas superficies. Juntos crean un producto potenciado que limpia a fondo y deja un aroma fresco y agradable.

Cómo hacer el limpiador casero con limón y vinagre

Procedimiento

-Colocá las cáscaras de limón dentro de un frasco limpio.

-Agregá vinagre blanco hasta cubrirlas por completo.

-Dejá reposar la mezcla durante 15 días para que el vinagre absorba las propiedades del limón.

-Colá el preparado, retirá las cáscaras y pasá el líquido a un atomizador para usarlo con comodidad.

 ¿Cómo es el uso recomendado este limpiador casero?

Este limpiador casero es una opción versátil que puede aplicarse en distintas áreas del hogar. En la cocina, resulta ideal para encimeras y hornos, ya que elimina la grasa acumulada y desinfecta con eficacia. También puede usarse en baños para remover suciedad y bacterias de lavamanos, inodoros, bidets, bañeras y duchas, además de neutralizar olores molestos.

Su acción es igualmente útil en azulejos y paredes, donde ayuda a quitar manchas difíciles sin dañar la superficie. En cristales y espejos, permite obtener un acabado impecable, libre de marcas y residuos. Asimismo, diluido en agua, se puede aplicar en pisos de cerámica para desinfectar y dejar un agradable aroma cítrico en el ambiente.

Otra aplicación práctica es en tachos de basura, donde no solo limpia y neutraliza olores, sino que además ahuyenta plagas atraídas por restos de comida. También se recomienda para heladeras y alacenas, ya que refresca y desinfecta sin necesidad de productos químicos. En estos casos, conviene aplicarlo con el electrodoméstico apagado y, si se trata de superficies de madera, usar un rociador para evitar que se hinchen.

