Tragedia en Alberdi: un niño murió atropellado por un camión cañero en la ruta 38

Una fatal tragedia sacudió al sur de la provincia tras la muerte de un niño de apenas dos años y medio, que fue atropellado por un camión cañero en la localidad de Los Arroyo, departamento Juan Bautista Alberdi. El hecho ocurrió ayer, pasadas las 19.30, sobre la Ruta Nacional 38.
La víctima fue identificada como Neitan Gabriel Godoy. De acuerdo con los primeros datos, el pequeño cruzó repentinamente la calzada y fue embestido por el vehículo de gran porte. Personal de emergencias acudió de inmediato, pero nada pudo hacerse para salvarle la vida.
El niño estaba bajo el cuidado de su abuela y de la pareja de ella, de 69 años, quien lo había criado desde que tenía apenas dos meses. Conmovido por lo ocurrido, el hombre relató que un instante de descuido permitió que Neitan saliera de la vivienda y atravesara la ruta.
La tragedia provocó un despliegue de efectivos de la Policía de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, la Guardia Urbana Municipal y el servicio 107, quienes además de trabajar en las pericias asistieron a los familiares que permanecían en estado de shock. Durante varias horas la ruta permaneció parcialmente cortada.