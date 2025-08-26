Extrañas protuberancias en animales rurales: la misteriosa plaga que alarma a los expertos

La aparición de animales afectados

En las últimas semanas, se registraron casos de animales con prominencias anormales para su especie: conejos con tentáculos, ardillas con verrugas y ciervos con protuberancias. Los vecinos compartieron imágenes de estos animales, que aunque parecen sacadas de una película de terror, son parte de la realidad que se vive en las zonas rurales del noreste estadounidense.