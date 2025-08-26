Atención, jubilados: la entrega del Boleto Gratuito iniciará el 1 de septiembre

El secretario de Estado de Transporte del Gobierno de Tucumán, Vicente Nicastro, anunció que desde el 1 de septiembre se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, Avenida Sáenz Peña y General Paz.
Al respecto, Nicastro dijo: “iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar durante la primera semana, de lunes a viernes, el próximo mes de septiembre en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.
Puntualizó, además: “Vamos a hacer también, como hacemos normalmente, entrega en función de la terminación de los números del Documento Nacional de Identidad (DNI)”.
Nicastro destacó que el gobernador, Osvaldo Jaldo, indicó que “siempre estemos cerca de la gente y brindemos el mejor de los servicios para los jubilados que reciben los boletos”.
Cronograma de entregas
Lunes 1 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
A su vez, Nicastro explicó: “entregamos los boletos con la presentación del DNI físico. Esto quiero reiterar y resaltar para que no tengan problemas”.
“En la medida que algún jubilado no pueda apersonarse, por la razón que fuera, puede hacer el trámite a través de una tercera persona que lleve el DNI físico del jubilado y de la persona que va a retirar el boleto”, manifestó.
Horarios para esta entrega
El Secretario de Transporte sostuvo que los horarios de entrega son: “de 7 a 13, y recalco desde las 7 horas porque, como decimos siempre, no es necesario que vayan a las 5 de la mañana a hacer fila porque realmente, como siempre, la atención es fluida y no necesitan perder mucho tiempo”.
Distribución en el interior tucumano
“Los jubilados del interior van a estar recibiendo también la semana que viene. Se va a distribuir a través del Ministerio del Interior, los boletos correspondientes a las distintas comunas y municipios. Cada uno de ellos establece su propio cronograma de entregas que estará también seguramente a partir de mediados de la semana que viene”, dijo Nicastro.