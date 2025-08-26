Atención, jubilados: la entrega del Boleto Gratuito iniciará el 1 de septiembre

Al respecto, Nicastro dijo: “iniciamos un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. Lo vamos a hacer a partir del lunes 1 de septiembre en el horario de 7 a 13 horas. Vamos a estar durante la primera semana, de lunes a viernes, el próximo mes de septiembre en el Complejo Belgrano para los jubilados de la Capital”.