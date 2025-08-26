Causa YMAD: antes del veredicto, Cerisola aseguró que fue “elegido” para ser acusado

En otro tramo de su alegato, vinculó el proceso con un riesgo institucional más amplio y alertó que acusaciones sin pruebas “llevan a un país a convertirse en democráticamente inviable”. Aseguró que no hablaba por sí mismo sino “por los conciudadanos que necesitan instituciones justas y sostenibles” y cuestionó la analogía que el fiscal realizó la semana pasada al comparar la causa con los juicios por delitos de lesa humanidad.