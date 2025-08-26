"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

El presidente Javier Milei encabezó un acto en Junín, provincia de Buenos Aires, donde pronunció una frase polémica: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, con referencia a la oposición, en especial, al kirchnerismo.
El comentario, que generó revuelo y críticas, se produjo en un contexto de alta tensión política por un escándalo de audios, atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la hermana del mandatario, Karina Milei y otros funcionarios libertarios.
Durante su discurso, Milei acusó al kirchnerismo, acusándolos de querer socavar el equilibrio fiscal de su gestión y el aumento de las tasas de interés en los bancos, entre otros problemas. Afirmó que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", que intenta "hacernos volar por los aires" con propuestas que, según él, aumentan el gasto público y el déficit fiscal.
El mandatario aseguró que no lo lograrán y pidió a la militancia "proteger lo logrado" y avanzar con las reformas para convertir a Argentina en "el país más libre y próspero del mundo".
La frase más comentada de la jornada surgió cuando un asistente interrumpió su discurso con un grito. Milei reaccionó y explicó: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos". El público respondió con risas y aplausos.
Para concluir su intervención, el presidente instó a "barrer con todas estas estructuras" y pidió a los presentes "reventar las urnas de voto" para impulsar el cambio en el país.