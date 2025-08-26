"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Durante su discurso, Milei acusó al kirchnerismo, acusándolos de querer socavar el equilibrio fiscal de su gestión y el aumento de las tasas de interés en los bancos, entre otros problemas. Afirmó que "el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo", que intenta "hacernos volar por los aires" con propuestas que, según él, aumentan el gasto público y el déficit fiscal.