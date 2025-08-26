Secciones
DeportesFútbol

El impactante récord de Deportivo Riestra en el fútbol argentino

El "Malevo" derrotó 3-0 a Sarmiento y estiró su racha en casa, la mejor del fútbol argentino en la actualidad.

El impactante récord de Deportivo Riestra en el fútbol argentino
Hace 2 Hs

El estadio Guillermo Laza se transformó en una verdadera fortaleza. Deportivo Riestra ayer volvió a ganar como local, esta vez con un contundente 3-0 frente a Sarmiento por la fecha 6 del Torneo Clausura, y alcanzó los 23 partidos invicto en su casa, la mejor marca vigente del fútbol argentino.

La seguidilla comenzó el 13 de junio de 2024, cuando el equipo dirigido entonces por Cristian “Ogro” Fabbiani sorprendió a River con un triunfo por 2-0. Desde aquel día, el "Malevo" nunca volvió a perder en el Bajo Flores: suma 12 victorias, 11 empates, 28 goles a favor y apenas ocho en contra.

Con este presente, Riestra se ubica noveno en la tabla anual con 34 puntos, a uno de Tigre y por encima de Estudiantes, Racing, Independiente Rivadavia e Independiente, lo que lo mantiene en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana, un logro impensado para un club que recién ascendió a fines de 2023.

La última derrota en el Guillermo Laza se remonta al 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, lo venció 2-0. Desde entonces, nadie logró llevarse los tres puntos de la cancha de Riestra.

Aunque el récord histórico de partidos invictos como local sigue en manos de Banfield, que entre 1951 y 1953 alcanzó 49 juegos sin perder, el presente del "Malevo" lo ubica como uno de los rivales más incómodos del campeonato y como una de las revelaciones de la Liga Profesional.

Temas Racing ClubClub Estudiantes de La PlataClub Atlético Rosario CentralClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaDeportivo RiestraMiguel Ángel RussoArgentinaGuillermo Laza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
3

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
5

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
6

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

Más Noticias
Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

Los escalofriantes detalles revelados por el fiscal Zitto tras los incidentes en Independiente- U de Chile

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra All Boys

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Comentarios