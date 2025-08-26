El impactante récord de Deportivo Riestra en el fútbol argentino

El estadio Guillermo Laza se transformó en una verdadera fortaleza. Deportivo Riestra ayer volvió a ganar como local, esta vez con un contundente 3-0 frente a Sarmiento por la fecha 6 del Torneo Clausura, y alcanzó los 23 partidos invicto en su casa, la mejor marca vigente del fútbol argentino.
La seguidilla comenzó el 13 de junio de 2024, cuando el equipo dirigido entonces por Cristian “Ogro” Fabbiani sorprendió a River con un triunfo por 2-0. Desde aquel día, el "Malevo" nunca volvió a perder en el Bajo Flores: suma 12 victorias, 11 empates, 28 goles a favor y apenas ocho en contra.
Con este presente, Riestra se ubica noveno en la tabla anual con 34 puntos, a uno de Tigre y por encima de Estudiantes, Racing, Independiente Rivadavia e Independiente, lo que lo mantiene en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana, un logro impensado para un club que recién ascendió a fines de 2023.
La última derrota en el Guillermo Laza se remonta al 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, lo venció 2-0. Desde entonces, nadie logró llevarse los tres puntos de la cancha de Riestra.
Aunque el récord histórico de partidos invictos como local sigue en manos de Banfield, que entre 1951 y 1953 alcanzó 49 juegos sin perder, el presente del "Malevo" lo ubica como uno de los rivales más incómodos del campeonato y como una de las revelaciones de la Liga Profesional.