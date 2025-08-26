Cómo calcular tu ascendente según la hora en que naciste

¿Alguna vez te preguntaste por qué te identificas tanto con ciertos rasgos de personalidad que parecen propios de otros signos? La respuesta podría estar en tu ascendente. Si bien todos sabemos cuál es nuestro signo solar (el más común y conocido), pocos son conscientes de la influencia de su signo ascendente en su personalidad. Este signo determina cómo te ven los demás y cómo te relacionas con el mundo. Pero para conocerlo, necesitas un detalle importante: la hora exacta de tu nacimiento.