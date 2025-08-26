Secciones
SociedadActualidad

Cómo calcular tu ascendente según la hora en que naciste

La manera de comprender mejor algunas facetas de tu personalidad que tal vez te resultaban un enigma.

¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo es tu ascendente ¿Conoces la hora de tu nacimiento? Así puedes descubrir qué signo es tu ascendente
Hace 1 Hs

¿Alguna vez te preguntaste por qué te identificas tanto con ciertos rasgos de personalidad que parecen propios de otros signos? La respuesta podría estar en tu ascendente. Si bien todos sabemos cuál es nuestro signo solar (el más común y conocido), pocos son conscientes de la influencia de su signo ascendente en su personalidad. Este signo determina cómo te ven los demás y cómo te relacionas con el mundo. Pero para conocerlo, necesitas un detalle importante: la hora exacta de tu nacimiento.

El ascendente se basa en la primera constelación que aparece en el horizonte en el momento en que llegaste al mundo. Así que si tienes a mano la hora de tu nacimiento, podrás descubrir cuál es tu signo ascendente y comprender mejor algunas facetas de tu personalidad que tal vez te resultaban un enigma.

¿Qué significa tener un signo ascendente en tu vida?

El ascendente no solo aporta matices a tu personalidad, sino que también es la "máscara" que usamos frente al mundo, es decir, cómo los demás perciben tu actitud y comportamiento. A diferencia del signo solar, que define tu esencia y tus deseos internos, el ascendente es la forma en que te proyectas y cómo enfrentas las situaciones en el día a día.

Al saber tu signo ascendente, puedes encontrar la explicación detrás de ciertas reacciones o actitudes que no encajan del todo con tu signo solar. Es una herramienta clave para conocerte mejor y explorar cómo equilibrar los diferentes aspectos de tu carácter.

¿Cómo determinar tu ascendente según la hora de nacimiento?

Aquí te ofrecemos una lista que te ayudará a calcular tu ascendente de forma rápida y fácil, solo tienes que ubicar tu signo solar y el rango horario en el que naciste.

Aries
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Aries
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Tauro
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Géminis
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Cáncer
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Leo
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Virgo
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Libra
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Escorpión
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Sagitario
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Capricornio
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Acuario
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Piscis

Tauro
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Tauro
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Géminis
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Cáncer
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Leo
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Virgo
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Libra
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Escorpión
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Sagitario
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Capricornio
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Acuario
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Piscis
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Aries

Géminis
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Géminis
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Cáncer
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Leo
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Virgo
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Libra
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Escorpión
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Sagitario
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Capricornio
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Acuario
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Piscis
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Aries
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Tauro

Cáncer
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Cáncer
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Leo
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Virgo
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Libra
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Escorpión
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Sagitario
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Capricornio
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Acuario
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Piscis
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Aries
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Tauro
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Géminis

Leo
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Leo
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Virgo
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Libra
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Escorpión
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Sagitario
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Capricornio
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Acuario
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Piscis
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Aries
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Tauro
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Géminis
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Cáncer

Virgo
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Virgo
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Libra
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Escorpión
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Sagitario
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Capricornio
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Acuario
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Piscis
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Aries
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Tauro
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Géminis
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Cáncer
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Leo

Libra
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Libra
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Escorpión
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Sagitario
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Capricornio
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Acuario
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Piscis
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Aries
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Tauro
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Géminis
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Cáncer
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Leo
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Virgo

Escorpión
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Escorpión
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Sagitario
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Capricornio
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Acuario
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Piscis
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Aries
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Tauro
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Géminis
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Cáncer
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Leo
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Virgo
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Libra



Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crossfit en casa: ejercicios simples para integrar esta disciplina en tu rutina diaria

Crossfit en casa: ejercicios simples para integrar esta disciplina en tu rutina diaria

Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización

Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 24?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 24?

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
3

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
4

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
5

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
6

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Más Noticias
Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Comentarios