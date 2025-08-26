Cómo calcular tu ascendente según la hora en que naciste

¿Alguna vez te preguntaste por qué te identificas tanto con ciertos rasgos de personalidad que parecen propios de otros signos? La respuesta podría estar en tu ascendente. Si bien todos sabemos cuál es nuestro signo solar (el más común y conocido), pocos son conscientes de la influencia de su signo ascendente en su personalidad. Este signo determina cómo te ven los demás y cómo te relacionas con el mundo. Pero para conocerlo, necesitas un detalle importante: la hora exacta de tu nacimiento.
El ascendente se basa en la primera constelación que aparece en el horizonte en el momento en que llegaste al mundo. Así que si tienes a mano la hora de tu nacimiento, podrás descubrir cuál es tu signo ascendente y comprender mejor algunas facetas de tu personalidad que tal vez te resultaban un enigma.
¿Qué significa tener un signo ascendente en tu vida?
El ascendente no solo aporta matices a tu personalidad, sino que también es la "máscara" que usamos frente al mundo, es decir, cómo los demás perciben tu actitud y comportamiento. A diferencia del signo solar, que define tu esencia y tus deseos internos, el ascendente es la forma en que te proyectas y cómo enfrentas las situaciones en el día a día.
Al saber tu signo ascendente, puedes encontrar la explicación detrás de ciertas reacciones o actitudes que no encajan del todo con tu signo solar. Es una herramienta clave para conocerte mejor y explorar cómo equilibrar los diferentes aspectos de tu carácter.
¿Cómo determinar tu ascendente según la hora de nacimiento?
Aquí te ofrecemos una lista que te ayudará a calcular tu ascendente de forma rápida y fácil, solo tienes que ubicar tu signo solar y el rango horario en el que naciste.
Aries
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Aries
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Tauro
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Géminis
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Cáncer
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Leo
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Virgo
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Libra
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Escorpión
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Sagitario
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Capricornio
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Acuario
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Piscis
Tauro
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Tauro
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Géminis
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Cáncer
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Leo
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Virgo
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Libra
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Escorpión
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Sagitario
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Capricornio
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Acuario
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Piscis
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Aries
Géminis
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Géminis
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Cáncer
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Leo
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Virgo
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Libra
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Escorpión
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Sagitario
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Capricornio
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Acuario
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Piscis
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Aries
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Tauro
Cáncer
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Cáncer
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Leo
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Virgo
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Libra
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Escorpión
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Sagitario
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Capricornio
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Acuario
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Piscis
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Aries
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Tauro
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Géminis
Leo
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Leo
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Virgo
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Libra
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Escorpión
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Sagitario
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Capricornio
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Acuario
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Piscis
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Aries
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Tauro
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Géminis
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Cáncer
Virgo
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Virgo
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Libra
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Escorpión
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Sagitario
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Capricornio
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Acuario
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Piscis
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Aries
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Tauro
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Géminis
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Cáncer
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Leo
Libra
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Libra
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Escorpión
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Sagitario
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Capricornio
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Acuario
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Piscis
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Aries
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Tauro
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Géminis
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Cáncer
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Leo
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Virgo
Escorpión
6:00 a.m. - 8:00 a.m.: Escorpión
8:00 a.m. - 10:00 a.m.: Sagitario
10:00 a.m. - 12:00 p.m.: Capricornio
12:00 p.m. - 2:00 p.m.: Acuario
2:00 p.m. - 4:00 p.m.: Piscis
4:00 p.m. - 6:00 p.m.: Aries
6:00 p.m. - 8:00 p.m.: Tauro
8:00 p.m. - 10:00 p.m.: Géminis
10:00 p.m. - 12:00 a.m.: Cáncer
12:00 a.m. - 2:00 a.m.: Leo
2:00 a.m. - 4:00 a.m.: Virgo
4:00 a.m. - 6:00 a.m.: Libra