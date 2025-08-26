Lo sabía: Yoko Ono contó cómo fueron los últimos días junto a John Lennon

La lucha por la seguridad

Ono relató que, tras recibir estas advertencias, intentó garantizar la seguridad de Lennon. “Me dijeron que debía sacarlo de inmediato. Por eso lo mandé a Bermudas durante el verano, pero no podía mantenerlo alejado para siempre. Tenía que volver en algún momento”, explicó. La artista destacó que la libertad era una de las prioridades de Lennon. “Sabes cómo se sentía John respecto a su seguridad. Hablamos de esto cuando mataron a tu amigo (el actor Sal Mineo). John decía: ‘Si van a atraparte, te van a atrapar’. No importaba lo que mis asesores me dijeran, él no creía en los guardaespaldas”, comentó Ono.