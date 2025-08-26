Así se pueden hacer videos con inteligencia artificial gratis con una herramienta de Google

Si estudiás, trabajás, investigás o revisás documentos todos los días, seguramente ya conocés NotebookLM, el asistente de Google con Inteligencia Artificial, que te ayuda a procesar y crear contenido con la tecnología de Gemini. Esta herramienta te permite subir una gran variedad de fuentes, como documentos, archivos de Google Drive, PDFs, o incluso videos de YouTube, y de inmediato, crea un resumen, extrae los puntos clave y te permite hacer preguntas sobre el material. Y lo mejor de todo: lo hace en cuestión de segundos y gratis.
Desde que salió al mercado, NotebookLM se ha posicionado como una de las principales plataformas para procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo, permitiéndote concentrarte en la parte más importante: la creatividad y el análisis. La función principal de NotebookLM es actuar como tu asistente personal de investigación. Su objetivo es ayudarte a organizar tus ideas, a conectar conceptos y a generar borradores de texto, todo dentro de una misma interfaz.
Si ya era una valiosa plataforma para el procesamiento de documentos, ahora esta aplicación de Google se transforma en una generadora de contenidos de video. La empresa anunció en las últimas semanas importantes actualizaciones para NotebookLM, que incluyen la expansión global de los Resúmenes de Video a 80 idiomas, una mejora sustancial en la profundidad de los Resúmenes de Audio y un panel de Studio completamente rediseñado y más versátil.
Según detalló Google en sus sitios de producto, el objetivo principal es ofrecer herramientas más completas y visuales para comprender y sintetizar información compleja, facilitando tanto el aprendizaje como la colaboración.
Una de las incorporaciones más novedosas fue la generación de video a partir de los documentos cargados por el usuario. Esta funcionalidad se agregó hace pocas semanas y ahora está disponible en 80 idiomas a nivel mundial. Se trata de presentaciones conducidas por un presentador de IA que integra imágenes y diagramas de los documentos cargados, además de crear nuevas visualizaciones para ilustrar conceptos clave. Es decir, es un resumen audiovisual de todo el contenido que el usuario sube a la plataforma.
Google además detalló que este formato visual es especialmente efectivo para explicar datos, demostrar procesos y hacer tangibles ideas abstractas. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar estos resúmenes, especificando temas de interés, objetivos de aprendizaje o la audiencia a la que van dirigidas, permitiendo adaptarlas a diversas necesidades, desde explicaciones básicas hasta análisis detallados para expertos.
Generación de audios y mapas mentales con inteligencia artificial
NotebookLM ya había dado un paso significativo para el consumo de información. A principios de año lanzó los resúmenes de audio. A partir de un informe o un documento extenso, la herramienta genera un "podcast" donde dos anfitriones de IA debaten y sintetizan los puntos más importantes del texto. El audio es objetivo y se basa en la información que el usuario le dio, sin opiniones. También se puede descargar o escuchar desde la aplicación móvil. Además, se puede personalizar el podcast eligiendo la duración o pidiéndole que se concentre en un tema específico. Sin dudas, es una excelente forma de estudiar un contenido sin necesidad de estar leyéndolo.
Para los que prefieren una forma más visual de organizar sus ideas, NotebookLM también sumó hace algunos meses los mapas mentales. Esta función permite convertir las fuentes de información en diagramas ramificados, donde los temas principales y sus ideas relacionadas se conectan visualmente. Es una manera rápida de tener una visión general de un tema complejo, de entender las conexiones entre ideas y de estructurar los pensamientos. Para aquellos que estudian, es un gran complemento para las investigaciones, ya que ayuda a organizar la información y a recordar los conceptos clave de forma más efectiva.
Lo mejor de los mapas mentales es su interactividad. Se puede hacer zoom para ver los detalles, colapsar ramas para tener una vista general, y, lo más interesante, seleccionar un nodo del mapa para hacer una pregunta específica sobre ese tema en el chat.