Así se pueden hacer videos con inteligencia artificial gratis con una herramienta de Google

Generación de audios y mapas mentales con inteligencia artificial

NotebookLM ya había dado un paso significativo para el consumo de información. A principios de año lanzó los resúmenes de audio. A partir de un informe o un documento extenso, la herramienta genera un "podcast" donde dos anfitriones de IA debaten y sintetizan los puntos más importantes del texto. El audio es objetivo y se basa en la información que el usuario le dio, sin opiniones. También se puede descargar o escuchar desde la aplicación móvil. Además, se puede personalizar el podcast eligiendo la duración o pidiéndole que se concentre en un tema específico. Sin dudas, es una excelente forma de estudiar un contenido sin necesidad de estar leyéndolo.