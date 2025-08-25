Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: una historia de 13 años marcada por los rumores

El mundo del cine español llora la pérdida de Verónica Echegui, fallecida este domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de un cáncer. La actriz, recordada por su carisma y versatilidad, se convirtió en un rostro imprescindible desde que debutó en 2006 con Yo soy la Juani, película de Bigas Luna que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación.
Además de su legado en la gran pantalla, la noticia ha golpeado con especial fuerza a Álex García, quien fue su pareja durante 13 años. Su historia comenzó en 2010 durante el rodaje de Seis puntos sobre Emma. Desde entonces, iniciaron una relación que se caracterizó por la discreción, lejos del ruido mediático.
Aunque rara vez hablaban públicamente de su vida privada, la relación enfrentó rumores de crisis en 2016, cuando García fue fotografiado junto a la actriz Manuela Vellés. Sin embargo, Echegui salió en defensa de su pareja, a quien describió como “una bellísima persona”. En declaraciones a Corazón de TVE, la actriz explicó que la pasión “va y viene”, pero lo importante era “conocer a alguien de verdad, profundamente”.
En otras ocasiones, Echegui también se mostró profundamente enamorada. Cuando Álex García cumplió 39 años, compartió unas palabras en redes sociales: “Creía que no era capaz de amar, pero luego te conocí. Éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando”.
Cine y vida compartida
La complicidad entre ambos también se trasladó al ámbito profesional. Además de Seis puntos sobre Emma, coincidieron en 2016 en la comedia No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, donde compartieron escenas con David Verdaguer. También colaboraron en Tótem Loba, cortometraje dirigido por Echegui y coproducido por García, con el que ella ganó el Goya a Mejor Dirección de Cortometraje en 2022. En su discurso de agradecimiento, la actriz le dedicó unas emotivas palabras: “Ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo”.
Lejos de los focos, la pareja construyó un estilo de vida en la sierra de Madrid, rodeados de animales y cuidando un huerto con el que buscaban ser autosuficientes.
El final de una relación y un adiós devastador
En julio de 2023, tras trece años juntos, Álex García y Verónica Echegui pusieron fin a su relación, según confirmaron fuentes cercanas, aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre ello.
Hoy, pese al tiempo transcurrido desde la ruptura, no cabe duda de que la muerte de la actriz ha dejado profundamente afectado a Álex García, quien fue uno de los pilares más importantes en la vida personal y profesional de Echegui.
Con su partida, el cine español pierde no solo a una de sus intérpretes más brillantes, sino también una historia de amor que, con sus luces y sombras, acompañó a la actriz durante gran parte de su vida.