Álex García, el gran amor de Verónica Echegui: una historia de 13 años marcada por los rumores

Cine y vida compartida

La complicidad entre ambos también se trasladó al ámbito profesional. Además de Seis puntos sobre Emma, coincidieron en 2016 en la comedia No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, donde compartieron escenas con David Verdaguer. También colaboraron en Tótem Loba, cortometraje dirigido por Echegui y coproducido por García, con el que ella ganó el Goya a Mejor Dirección de Cortometraje en 2022. En su discurso de agradecimiento, la actriz le dedicó unas emotivas palabras: “Ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo”.