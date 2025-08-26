La conmovedora carta de Dani Martín a Verónica Echegui tras despedirse en el tanatorio: “Hoy también estabas preciosa”

El mundo del cine y la cultura en España continúa conmocionado tras la muerte de Verónica Echegui este domingo 24 de agosto a los 42 años, víctima de un cáncer. La actriz falleció en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, después de haber llevado su enfermedad en la más estricta intimidad.
Uno de los mensajes más emotivos tras su pérdida ha sido el de Dani Martín, compañero de reparto en Yo soy la Juani (2006), la película de Bigas Luna que marcó el inicio de la carrera de Echegui.
La despedida de Dani Martín a Verónica Echegui
El cantante acudió al Tanatorio de La Paz en Madrid para darle su último adiós y, horas después, compartió en redes sociales una carta cargada de cariño y nostalgia. Junto a una fotografía de la actriz, escribió:
“La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de Saoko, la artista más pura, la Lola Flores del tuning, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero”.
Dani Martín recordó cómo la actriz le enseñó, le regaló respeto y amor como compañera de rodaje. “Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía, que se llama estar vivos”.
En su mensaje, confesó lo doloroso del reencuentro:
“No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy. (…) Eres única, inolvidable, terremoto, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa. Así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto”.
Finalmente, cerró su despedida con un deseo:
“Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. Vuela libre, como siempre lo has hecho. Te quiero, Eche”.
El último adiós a Verónica Echegui
Los restos mortales de la actriz permanecen en el Tanatorio de La Paz, donde se ha instalado la capilla ardiente. La familia ha pedido que la despedida se desarrolle en la más estricta intimidad, aunque numerosos compañeros de profesión han acudido a rendir homenaje: Silvia Alonso, Paco León, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Vicky Luengo, Susana Abaitua o Elisa Matilla, entre otros.
Por su parte, el actor Álex García, pareja de Verónica Echegui durante 13 años, se mantiene en el interior del tanatorio, profundamente afectado por la pérdida.
Una carrera marcada por el talento
Desde que debutó en 2006 como Juani en la película de Bigas Luna, Verónica Echegui se consolidó como una de las actrices más versátiles del cine español. Participó en títulos como El patio de mi cárcel, Seis puntos sobre Emma, La gran familia española, No culpes al karma… o Explota, explota.
Ganó la Biznaga de Plata en Málaga, un Premio Feroz y cuatro nominaciones a los Premios Goya. En 2022 consiguió la estatuilla como directora por el cortometraje Tótem Loba, basado en una experiencia personal.
El legado de Verónica Echegui permanecerá en la memoria del cine español y en el recuerdo de quienes la conocieron como artista y como persona.