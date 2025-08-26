La conmovedora carta de Dani Martín a Verónica Echegui tras despedirse en el tanatorio: “Hoy también estabas preciosa”

El último adiós a Verónica Echegui

Los restos mortales de la actriz permanecen en el Tanatorio de La Paz, donde se ha instalado la capilla ardiente. La familia ha pedido que la despedida se desarrolle en la más estricta intimidad, aunque numerosos compañeros de profesión han acudido a rendir homenaje: Silvia Alonso, Paco León, Dafne Fernández, Sara Sálamo, Vicky Luengo, Susana Abaitua o Elisa Matilla, entre otros.