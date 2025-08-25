De qué murió Verónica Echegui: la actriz española solo tenía 42 años

La actriz Verónica Echegui, una de las intérpretes más reconocidas del cine español en las dos últimas décadas, falleció este domingo en Madrid a los 42 años a causa de un cáncer, según confirmaron fuentes de su entorno citadas por El País.
Verónica Echegui, una carrera marcada por la versatilidad
Nacida en Madrid en 1983, Verónica Fernández de Echegaray —su nombre completo— debutó con fuerza en 2006 gracias a Yo soy la Juani, de Bigas Luna. Su interpretación le valió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación y la convirtió en una figura emergente del cine español.
Posteriormente, brilló en títulos como El patio de mi cárcel (2008), donde dio vida a una joven presa, y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), dirigida por Icíar Bollaín. Ambos papeles le otorgaron nuevas nominaciones a los Premios Goya como Mejor Actriz Protagonista.
Ganadora del Goya como directora por Tótem loba
Además de su faceta como actriz, Echegui exploró la dirección con éxito. En 2022 ganó el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción con Tótem loba, una pieza que confirmó su talento como narradora audiovisual.
Últimos trabajos en cine y televisión
En los últimos años, Verónica Echegui participó en proyectos de gran relevancia. En 2024 protagonizó Justicia artificial, un thriller político y distópico donde interpretó a una jueza enfrentada a una conspiración sobre inteligencia artificial en el sistema judicial.
También formaron parte de su filmografía destacada La gran familia española (2013), Explota Explota (2020) y Objetos (2022), además de series como Intimidad (2022) y Los pacientes del doctor García (2023).
Un legado en el cine español
Con su fallecimiento, el cine español pierde a una intérprete de gran sensibilidad y compromiso artístico. Su talento para encarnar personajes complejos y su atrevimiento en la elección de proyectos dejan una huella profunda en la memoria cultural del país.
El nombre de Verónica Echegui quedará ligado a una carrera intensa, arriesgada y memorable, tanto frente a la cámara como detrás de ella.