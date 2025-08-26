Secciones
Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

El actor y director no pudo contener las lágrimas en el tanatorio de La Paz. Ambos trabajaban en un proyecto que no llegó a ver la luz.

Hace 2 Hs

Daniel Guzmán, gran amigo y compañero de profesión de Verónica Echegui, se mostró visiblemente afectado en su llegada al tanatorio de La Paz, donde acudió para dar el último adiós a la actriz y transmitir sus condolencias a la familia. Conmovido, no pudo contener las lágrimas ante las cámaras al recordar la estrecha relación que había mantenido con ella en los últimos meses, marcada por un proyecto conjunto que quedó inconcluso.

El actor y director confesó que Verónica le pidió un gesto de absoluta discreción en relación a su enfermedad. “En la última etapa estuvimos ahí para hacer un proyecto juntos y, bueno, yo lo mantuve con sensibilidad, en secreto. Ella me pidió que yo fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica”, explicó con emoción.

Guzmán destacó la fuerza, vitalidad y autenticidad de la actriz, asegurando que su talento la convertía en una de las grandes de su generación. “Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad”, expresó con dolor.

El recuerdo de Verónica Echegui permanece imborrable para quienes compartieron vida y profesión con ella, y su legado artístico continuará inspirando a futuras generaciones.

