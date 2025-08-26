Daniel Guzmán desvela el secreto que le pidió guardar Verónica Echegui sobre su enfermedad

Guzmán destacó la fuerza, vitalidad y autenticidad de la actriz, asegurando que su talento la convertía en una de las grandes de su generación. “Yo creo que de su generación la más talentosa y con una personalidad única, de verdad. O sea, no porque se haya ido, pero es un golpe, es un revés muy duro, muy duro, de verdad”, expresó con dolor.