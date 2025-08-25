Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, a los 42 años, ha conmocionado al cine español. La actriz madrileña, recordada por su debut en Yo soy la Juani (2006) y su posterior consolidación con títulos como Katmandú, un espejo en el cielo o El patio de mi cárcel, deja un legado artístico de enorme valor.