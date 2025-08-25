Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, a los 42 años, ha conmocionado al cine español. La actriz madrileña, recordada por su debut en Yo soy la Juani (2006) y su posterior consolidación con títulos como Katmandú, un espejo en el cielo o El patio de mi cárcel, deja un legado artístico de enorme valor.
Entre sus últimos proyectos destaca una cinta que hoy cobra un sentido especial: su última película está disponible en Prime Video y es una oportunidad para disfrutar de su talento una vez más.
Yo no soy esa (2024), la última película de Verónica Echegui
El filme se titula Yo no soy esa (2024) y está dirigido por María Ripoll. En él, Verónica Echegui comparte pantalla con la veterana Ángela Molina, un dúo interpretativo que eleva la propuesta.
La trama mezcla comedia romántica y fantasía: Susana (Echegui), una adolescente de los años 90, sufre un accidente y queda en coma. Décadas después despierta en un cuerpo distinto, enfrentándose a los cambios de la vida, del amor y de la sociedad.
Se trata de una película que combina ternura, humor y reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo, con una Echegui en plena madurez interpretativa.
Un legado que trasciende la pantalla
La actriz, cuatro veces nominada a los Premios Goya y ganadora como directora por el cortometraje Tótem loba (2022), demostró a lo largo de su carrera un compromiso absoluto con proyectos arriesgados y personajes complejos.
Hoy, Yo no soy esa se convierte en un homenaje involuntario: la última película de Verónica Echegui que podemos ver en Prime Video y una muestra de su inagotable carisma artístico.