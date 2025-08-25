Secciones
España

Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

La rodó junto a Ángela Molina y merece la pena verla

Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir
Hace 10 Min

La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, a los 42 años, ha conmocionado al cine español. La actriz madrileña, recordada por su debut en Yo soy la Juani (2006) y su posterior consolidación con títulos como Katmandú, un espejo en el cielo o El patio de mi cárcel, deja un legado artístico de enorme valor.

Entre sus últimos proyectos destaca una cinta que hoy cobra un sentido especial: su última película está disponible en Prime Video y es una oportunidad para disfrutar de su talento una vez más.

Yo no soy esa (2024), la última película de Verónica Echegui

El filme se titula Yo no soy esa (2024) y está dirigido por María Ripoll. En él, Verónica Echegui comparte pantalla con la veterana Ángela Molina, un dúo interpretativo que eleva la propuesta.

La trama mezcla comedia romántica y fantasía: Susana (Echegui), una adolescente de los años 90, sufre un accidente y queda en coma. Décadas después despierta en un cuerpo distinto, enfrentándose a los cambios de la vida, del amor y de la sociedad.

Se trata de una película que combina ternura, humor y reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo, con una Echegui en plena madurez interpretativa.

Un legado que trasciende la pantalla

La actriz, cuatro veces nominada a los Premios Goya y ganadora como directora por el cortometraje Tótem loba (2022), demostró a lo largo de su carrera un compromiso absoluto con proyectos arriesgados y personajes complejos.

Hoy, Yo no soy esa se convierte en un homenaje involuntario: la última película de Verónica Echegui que podemos ver en Prime Video y una muestra de su inagotable carisma artístico.

Temas EspañaAmazon Prime Video
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir
1

Verónica Echegui y su adiós en Prime Video: su última película antes de morir

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños
2

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

Más Noticias
DANA en España: en qué zonas habrá tormentas intensas, granizo y hasta un descenso de temperaturas

DANA en España: en qué zonas habrá tormentas intensas, granizo y hasta un descenso de temperaturas

La película con Ester Expósito que supera todos los límites y tiene un final esperado

La película con Ester Expósito que supera todos los límites y tiene un final esperado

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

Lamine Yamal confirma su romance con Nicki Nicole en una romántica celebración de cumpleaños

Comentarios