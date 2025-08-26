Por este motivo deberías apagar el celular al menos una vez a la semana

En un informe sobre prácticas recomendadas para dispositivos móviles, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos) ofreció una serie de consejos diseñados para impedir que piratas informáticos se apropien de la información guardada en el celular.
La recomendación base es apagar y volver a encender el smartphone al menos una vez a la semana. Este simple acto puede ser clave para proteger el dispositivo de muchas vulnerabilidades.
El documento enumera cerca de una docena de consejos, entre ellos aparecen "considerar el uso de la biometría" y "utilizar sólo cables de carga originales".
Aunque muchos pueden sonar elementales, la recomendación de reiniciar el equipo semanalmente captó mucha atención. Incluso, señala que el tiempo máximo que debe permanecer encendido no debe superar las 168 horas.
Por qué se recomienda apagar el celular al menos una vez a la semana
"Las amenazas a los dispositivos móviles son más frecuentes y están aumentando en alcance y complejidad", dijo la NSA al tiempo que advirtió que algunas características "proporcionan comodidad y capacidad, pero sacrifican la seguridad".
Esta práctica, aunque no es infalible, puede ayudar a reducir los riesgos de los exploits de clic cero y el malware enviado a través de ataques de spear-phishing.
El término "día cero" significa que los desarrolladores no tienen ningún día de preaviso para crear una actualización de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a posibles ataques.
Así, reiniciar el dispositivo regularmente puede interrumpir un posible flujo de información hacia los delincuentes, en caso de que hayan conseguido explotar una falla aún no descubierta e instalada en el dispositivo.
Para quienes se olvidan de realizar estas prácticas, algunos fabricantes han integrado en sus terminales funciones que permiten reinicios programados. Los dispositivos Samsung Galaxy y los últimos modelos de OnePlus admiten esta posibilidad.
Aunque los teléfonos Pixel de Google no tienen esta opción, se reinician automáticamente después de recibir una actualización de software por aire (OTA). Los usuarios de iPhone pueden configurar una automatización para reiniciar su dispositivo periódicamente.