Secciones
SociedadTecnología

Por este motivo deberías apagar el celular al menos una vez a la semana

Este simple acto puede ser clave para proteger el dispositivo de muchas vulnerabilidades.

Expertos en ciberseguridad recomiendan apagar el celular al menos una vez por semana Expertos en ciberseguridad recomiendan apagar el celular al menos una vez por semana IProfesional
Hace 1 Hs

En un informe sobre prácticas recomendadas para dispositivos móviles, la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos) ofreció una serie de consejos diseñados para impedir que piratas informáticos se apropien de la información guardada en el celular.

La recomendación base es apagar y volver a encender el smartphone al menos una vez a la semana. Este simple acto puede ser clave para proteger el dispositivo de muchas vulnerabilidades.

Las dos funciones del celular que tenés que desactivar para evitar estafas virtuales

Las dos funciones del celular que tenés que desactivar para evitar estafas virtuales

El documento enumera cerca de una docena de consejos, entre ellos aparecen "considerar el uso de la biometría" y "utilizar sólo cables de carga originales".

Aunque muchos pueden sonar elementales, la recomendación de reiniciar el equipo semanalmente captó mucha atención. Incluso, señala que el tiempo máximo que debe permanecer encendido no debe superar las 168 horas.

Por qué se recomienda apagar el celular al menos una vez a la semana

"Las amenazas a los dispositivos móviles son más frecuentes y están aumentando en alcance y complejidad", dijo la NSA al tiempo que advirtió que algunas características "proporcionan comodidad y capacidad, pero sacrifican la seguridad".

Esta práctica, aunque no es infalible, puede ayudar a reducir los riesgos de los exploits de clic cero y el malware enviado a través de ataques de spear-phishing.

El término "día cero" significa que los desarrolladores no tienen ningún día de preaviso para crear una actualización de seguridad, lo que deja a los usuarios expuestos a posibles ataques.

Así, reiniciar el dispositivo regularmente puede interrumpir un posible flujo de información hacia los delincuentes, en caso de que hayan conseguido explotar una falla aún no descubierta e instalada en el dispositivo.

Para quienes se olvidan de realizar estas prácticas, algunos fabricantes han integrado en sus terminales funciones que permiten reinicios programados. Los dispositivos Samsung Galaxy y los últimos modelos de OnePlus admiten esta posibilidad.

Aunque los teléfonos Pixel de Google no tienen esta opción, se reinician automáticamente después de recibir una actualización de software por aire (OTA). Los usuarios de iPhone pueden configurar una automatización para reiniciar su dispositivo periódicamente.

Temas Estados Unidos de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cuesta especializarse en Inteligencia Artificial desde Tucumán

Cuánto cuesta especializarse en Inteligencia Artificial desde Tucumán

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
3

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
4

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
5

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
6

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Más Noticias
Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Comentarios