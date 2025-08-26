Secciones
Horóscopo: estos son los cuatro signos que tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Mercurio retrogrado se despide. ¿Qué significa esto y cuál será el próximo evento astrológico?

Hace 1 Hs
Hace 1 Hs

Si bien este agosto 2024 arrancó con Mercurio retrógrado, hacia el final nos trae una buena noticia astrológica. Ocurre que no sólo este miércoles, este planeta volverá a ponerse directo sino que, un día antes, el martes, el radiante y afectuoso Venus hará un trígono con el independiente, versátil y creativo Urano.

Horóscopo semanal hasta el 1 de septiembre: los consejos de los astros para cada signo

Horóscopo semanal hasta el 1 de septiembre: los consejos de los astros para cada signo

Como explica la reconocida astróloga Helen Félix en spiritualify.org, este benéfico evento celestial nos acercará un poco de aire fresco y una agradable mejora de los trastornos astrológicos que nos venía trayendo del mes.

En la astrología, Venus representa el amor, la belleza, la armonía, la sensualidad, la creatividad y la atracción. También está asociado con la estética, el arte, la moda y el placer. Urano, por su parte, es el séptimo planeta del sistema solar y es conocido en la astrología como el planeta de la innovación, la originalidad y la libertad.

Pero más allá del bienestar general que se sentirá en el ambiente, según la experta hay cuatro signos en especial que se verán beneficiados especialmente.

Horóscopo: qué signos tendrán un golpe de suerte a fines de agosto

Tauro

Para los nativos de Tauro, este período será ideal para todo lo que sea social ya que captarán la atención de todo el mundo. Aumentarán sus posibilidades de enamorarse o, si están en pareja, de recibir propuestas de casamiento.

De acuerdo a Félix, los taurinos que se dediquen al arte podrán tener éxito en la venta de sus obras o proyectos. Y suma un consejo: esta alineación auspiciosa también podría convertirse en un momento favorable para tener suerte en juegos de azar.

Virgo

A los nativos de Virgo los espera un gran avance y podrán lograr el reconocimiento que merecen por sus notable talento. Arriesguen pues este trígono podría acercarles oportunidades transformadoras que resultarían exitosas.

Y es muy probable que esto les abra más puertas y les dé la posibilidad de mostrarse y mostrar sus capacidades. Se avecinan posibles viajes para ampliar sus horizontes y seguir creciendo.

Libra

Para los nativos de Libra, la astróloga anticipa una importante ganancia financiera, ya que su planeta regente es Venus, justamente uno de los que forma el trígono (el otro, explicamos, es Urano).

Esta alineación cósmica podría generar beneficios inesperados, como una herencia, un acuerdo legal favorable, tener suerte en juegos de azar o recibir pagos de regalías significativos, lo que mejoraría drásticamente su panorama en el sentido económico.

Los librianos vivirán este impulso como una oportunidad para entregarse sin inconvenientes a su infinito gusto por el lujo y la comodidad.

Acuario

El trígono de Venus con Urano -su planeta regente-. les trae a los nativos de este signo de Aire una transformación de su situación de vida.

Este período podría marcar el comienzo de un nuevo y fabuloso capítulo en su vida doméstica, con un cambio de residencia que podría cumplir sus sueños. .

