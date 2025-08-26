Secciones
El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El equipo de Marcelo Gallardo no pudo sostener la ventaja en La Fortaleza y se quedó con un empate 1-1 frente a Lanús.

Marcelo Gallardo ya piensa en Palmeiras.
Hace 2 Hs

River dejó escapar una victoria clave en La Fortaleza. Un gol de Gonzalo Montiel parecía darle tres puntos fundamentales al conjunto de Marcelo Gallardo, que lo hubiesen colocado en lo más alto de la Zona B con 14 unidades. Sin embargo, cuando el partido se moría, Rodrigo Castillo, ex Gimnasia, marcó el empate 1-1 para Lanús y le arrebató la alegría al "Millonario".

Tras el pitazo final, todas las miradas apuntaban al “Muñeco”, cuya conferencia era esperada para escuchar su análisis del encuentro. Pero Gallardo, visiblemente molesto por el desenlace, decidió cancelar su contacto con los medios. No es la primera vez que el técnico elige el silencio: ya había evitado declaraciones en febrero, tras el empate ante San Lorenzo en el Monumental, y también en abril después de la igualdad con Sarmiento en Junín. Incluso en junio había suspendido una rueda de prensa previa al viaje al Mundial de Clubes.

El que sí habló fue Lautaro Rivero, uno de los refuerzos de la temporada, que tuvo su tercera presentación con la camiseta riverplatense. “Nos vamos calientes porque lo teníamos controlado. La desesperación nos jugó en contra. Por momentos el equipo funcionó muy bien y eso nos deja contentos”, señaló el defensor, quien valoró la dupla que conforma con Juan Carlos Portillo en la zaga. Además, confesó que Gallardo le pidió ganar los duelos individuales y ser una pieza clave en la salida desde el fondo.

El empate dejó sabor amargo en River, que sabe que dejó escapar una chance inmejorable de quedar en lo más alto. Gallardo eligió el silencio, mientras los jugadores intentan rescatar lo positivo de un partido que pudo haber terminado con otra historia.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoCopa Mundial de Clubes de la FIFA AlpineJuan Carlos Portillo
