El exabrupto de Gallardo tras el empate de Lanús derivó en un curioso silencio

El que sí habló fue Lautaro Rivero, uno de los refuerzos de la temporada, que tuvo su tercera presentación con la camiseta riverplatense. “Nos vamos calientes porque lo teníamos controlado. La desesperación nos jugó en contra. Por momentos el equipo funcionó muy bien y eso nos deja contentos”, señaló el defensor, quien valoró la dupla que conforma con Juan Carlos Portillo en la zaga. Además, confesó que Gallardo le pidió ganar los duelos individuales y ser una pieza clave en la salida desde el fondo.