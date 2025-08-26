Secciones
¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El presidente de ese país defendió las medidas que incluyen cortes de cabello obligatorios y normas de cortesía. Sostiene que buscan evitar que las escuelas se conviertan en espacios de reclutamiento de pandilleros.

Hace 3 Hs

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó este lunes las nuevas reglas de disciplina escolar implementadas por la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, que obligan a los alumnos a mantener el cabello corto, usar uniforme limpio y zapatos lustrados.

La medida rige desde el 20 de agosto en las 5.100 escuelas públicas y fue calificada como una “militarización” por gremios docentes.

Bukele aseguró en la red X que, antes de su “guerra” contra las pandillas en 2022, los centros educativos eran “lugares de reclutamiento de pandilleros”. Por ello, argumentó, las reglas buscan “evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”.

En el mismo mensaje difundió un video de estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) haciendo señas de pandillas, lo que derivó en la destitución del director y subdirector del colegio, ordenada por la ministra Trigueros.

Nuevas reglas

Además de la disciplina externa, el Ministerio anunció nuevas reglas de “cortesía escolar” que entrarán en vigencia el 1 de septiembre. Entre ellas: saludar al maestro al ingresar al aula, pedir las cosas con “por favor” y dar las gracias.

Los estudiantes que acumulen 15 anotaciones de demérito no serán promovidos de grado, aunque podrán reducir las sanciones realizando tareas de orden y limpieza. También habrá sanciones para los directores que no hagan cumplir las disposiciones.

La estrategia disciplinaria se suma al régimen de excepción que Bukele mantiene desde 2022 y que permitió la captura de miles de presuntos pandilleros. Mientras su popularidad crece por haber reducido la violencia a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos advierten que la política de seguridad también dejó a miles de inocentes tras las rejas.

