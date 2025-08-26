¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó este lunes las nuevas reglas de disciplina escolar implementadas por la ministra de Educación, capitana Karla Trigueros, que obligan a los alumnos a mantener el cabello corto, usar uniforme limpio y zapatos lustrados.
La medida rige desde el 20 de agosto en las 5.100 escuelas públicas y fue calificada como una “militarización” por gremios docentes.
Bukele aseguró en la red X que, antes de su “guerra” contra las pandillas en 2022, los centros educativos eran “lugares de reclutamiento de pandilleros”. Por ello, argumentó, las reglas buscan “evitar que esta tragedia vuelva a repetirse”.
En el mismo mensaje difundió un video de estudiantes del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) haciendo señas de pandillas, lo que derivó en la destitución del director y subdirector del colegio, ordenada por la ministra Trigueros.
Nuevas reglas
Además de la disciplina externa, el Ministerio anunció nuevas reglas de “cortesía escolar” que entrarán en vigencia el 1 de septiembre. Entre ellas: saludar al maestro al ingresar al aula, pedir las cosas con “por favor” y dar las gracias.
Los estudiantes que acumulen 15 anotaciones de demérito no serán promovidos de grado, aunque podrán reducir las sanciones realizando tareas de orden y limpieza. También habrá sanciones para los directores que no hagan cumplir las disposiciones.
La estrategia disciplinaria se suma al régimen de excepción que Bukele mantiene desde 2022 y que permitió la captura de miles de presuntos pandilleros. Mientras su popularidad crece por haber reducido la violencia a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos advierten que la política de seguridad también dejó a miles de inocentes tras las rejas.