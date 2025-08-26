Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: anticipan un martes soleado con una máxima de 27 grados

La jornada comenzó con una mínima de 8 grados. El pronóstico para el resto de la semana.

LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

La primavera le ganará lugar al invierno durante la última semana de agosto en Tucumán y para hoy se espera una temperatura máxima de 27 grados, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana comenzó con 10 grados y cielo despejado. La humedad fue del 43%. Los vientos fueron moderados del sector norte a 17 kilómetros por hora. El SMN indicó que se espera una tarde soleada y el termómetro marcaría hasta 27 grados.

Los días continuarían siendo cáidos durante el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que oscilarían entre 4 y los 27 grados.

Recién el sábado podría ingresar un frente nuboso que provocaría lluvias durante la tarde y la noche.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Alerta por vientos: ¿qué provincias están en riesgo y qué se espera para las próximas horas?

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Alerta por vientos fuertes en ocho provincias: ¿cómo estará el clima durante la última semana de agosto?

Alerta por vientos fuertes en ocho provincias: ¿cómo estará el clima durante la última semana de agosto?

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Rige una alerta amarilla en más de medio país por fuertes vientos, tormentas y Zonda

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
3

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
4

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
5

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
6

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Más Noticias
¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Paro de controladores aéreos: más de 15.000 pasajeros afectados y múltiples cancelaciones en Tucumán

Paro de controladores aéreos: más de 15.000 pasajeros afectados y múltiples cancelaciones en Tucumán

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Comentarios