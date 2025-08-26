El tiempo en Tucumán: anticipan un martes soleado con una máxima de 27 grados

La primavera le ganará lugar al invierno durante la última semana de agosto en Tucumán y para hoy se espera una temperatura máxima de 27 grados, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana comenzó con 10 grados y cielo despejado. La humedad fue del 43%. Los vientos fueron moderados del sector norte a 17 kilómetros por hora. El SMN indicó que se espera una tarde soleada y el termómetro marcaría hasta 27 grados.
Los días continuarían siendo cáidos durante el miércoles, el jueves y el viernes: días soleados con temperaturas que oscilarían entre 4 y los 27 grados.
Recién el sábado podría ingresar un frente nuboso que provocaría lluvias durante la tarde y la noche.