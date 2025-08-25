Secciones
"Seguimos en carrera": Campodónico valoró el empate contra All Boys y avisó que San Martín seguirá dando pelea

El entrenador explicó que el equipo jugó mejor en el primer tiempo y que le faltó serenidad en los metros finales.

ENTRENADOR. “El equipo estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo, reconoció Campodónico. ENTRENADOR. “El equipo estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo", reconoció Campodónico.
25 Agosto 2025

San Martín de Tucumán empató 0 a 0 en su visita a All Boys y, aunque buscó quedarse con la victoria, debió conformarse con sumar un punto. Mariano Campodónico, entrenador del “Santo”, analizó el partido y resaltó que su equipo mereció más.

“El equipo estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo. All Boys con línea de cinco nos complicó la entrada y, aunque vinimos a buscar los tres puntos, no pudimos”, explicó. El técnico destacó que las ocasiones más claras estuvieron del lado de San Martín y valoró el trabajo del arquero rival: “Atajó varias. Incluso en la jugada de Pino, que decidió pincharla; quizá no fue la mejor elección”.

De cara al futuro, Campodónico fue claro: “Estamos para competir, para soñar hasta el final. Vamos a trabajar para alcanzar a Madryn en la cima y partido a partido vamos encontrando la manera de jugar”.

El DT también elogió a Aníbal Paz, juvenil surgido del club: “Por momentos lo hizo muy bien”. Y le dejó un mensaje al hincha del “albirrojo”: “Este punto sirve y seguimos en carrera”.

