"Seguimos en carrera": Campodónico valoró el empate contra All Boys y avisó que San Martín seguirá dando pelea

“El equipo estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo. All Boys con línea de cinco nos complicó la entrada y, aunque vinimos a buscar los tres puntos, no pudimos”, explicó. El técnico destacó que las ocasiones más claras estuvieron del lado de San Martín y valoró el trabajo del arquero rival: “Atajó varias. Incluso en la jugada de Pino, que decidió pincharla; quizá no fue la mejor elección”.