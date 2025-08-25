Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín empató y complicó su panorama: el líder se escapa y las finales empiezan antes de tiempo

El planteo de Campodónico, con variantes obligadas, no logró abrir el marcador. El "Santo" quedó a seis del líder y deberá ganar todo lo que resta.

REGRESO. Zuliani volvió a ser titular por la banda izquierda. REGRESO. Zuliani volvió a ser titular por la banda izquierda. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 25 Agosto 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Club Atlético All Boys de FlorestaSan MartínMariano CampodónicoEl juego detrás del juego
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán
1

Café de especialidad: por qué está cambiando nuestra forma de consumirlo y qué hay detrás de un fenómeno que crece en Tucumán

2

Las fallas de controles en el caso del fentanilo

3

Cartas de lectores: Un siglo de la BCG en Argentina

4

Cartas de lectores: Recuperemos el amor por la vida

5

Cartas de lectores: Barbarie al desnudo

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas
6

Perú cierra 88 puertos por las fuertes marejadas

Más Noticias
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Nicolás Laméndola, el jugador número 12 de Lucas Pusineri

Nicolás Laméndola, el jugador número 12 de Lucas Pusineri

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Esta es la presión arterial que deben tener las personas mayores de 60 años, según un estudio

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Nico Vázquez y Gime Accardi: el sorpresivo gesto después de divorciarse

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Mirtha Legrand condenó la actitud de Gimena Accardi y dejó helados a los invitados con su comentario

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoría para defenderse

Comentarios