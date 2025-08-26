Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

La cara del imputado se conoció a raíz de un video que difundió el hermano de una de las víctimas, en el cual se observaba cómo el hombre agredió a la adolescente cuando ingresaba junto a su madre a su edificio, ubicado cerca de avenidas Mate de Luna y Alem. El posteo rápidamente se viralizó y la imagen del acosador empezó a compartirse por grupos de WhatsApp de la zona para alertar los cuidados. “Nos enteramos el fin de semana por los vecinos que comentaban lo que había pasado cuando venían al negocio”, contó Lucas Gael, empleado de un drugstore que funciona a pocos metros de la intersección de las avenidas.